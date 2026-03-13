Στον τόπο όπου μεγάλωσε και έκανε τα πρώτα του βήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση, την Αγία Βαρβάρα, επιστρέφει ο Γιάννης Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος ΕΕΑ, για μια ομιλία με ιδιαίτερη πολιτική και συναισθηματική σημασία. Την Κυριακή 15 Μαρτίου, στις 11:00 το πρωί, στην πλατεία Αγίας Ελεούσας, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ) θα παρουσιάσει τις θέσεις του για τις προοπτικές ανάπτυξης της Δυτικής Αθήνας, σηματοδοτώντας παράλληλα το νέο του βήμα ως υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία αντιπροσωπεύει ουσιαστικά τη «μισή Ελλάδα», απαιτεί ένα νέο μοντέλο διοίκησης με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Ζητήματα στα οποία έχει αναφερθεί είναι η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και η θωράκιση της Αττικής μέσω της ενίσχυσης των υποδομών με αντιπλημμυρικά και αντιπυρικά έργα που αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τον ίδιο, ώστε να προστατευθούν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

Ως ενεργός πολίτης και επικεφαλής ενός μεγάλου θεσμικού φορέα, ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου φιλοδοξεί να δει μια «ενισχυμένη Περιφέρεια» που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις και θα προσφέρει ασφάλεια και προοπτική σε όλους τους κατοίκους της. Η συνάντηση της Κυριακής στην Αγία Βαρβάρα αποτελεί το πρώτο μεγάλο κάλεσμα για τη διαμόρφωση αυτού του νέου οράματος για την Αττική.

Ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, είναι Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Ε.Α.) γεννήθηκε το 1963 στο Μπαμπαλιό Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας από γονείς ποντιακής καταγωγής. Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στην Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά –σημερινό ΠΑ.ΠΕΙ.– και συμμετείχε στο Δ.Σ. Φοιτητικού Συλλόγου. Ξεκίνησε την ασφαλιστική του δραστηριότητα ως Ασφαλιστικός Σύμβουλος στη Nationale Nederlanden. Το 1990 ίδρυσε το Πρακτορείο «Ασφάλειες Χατζηθεοδοσίου» και το 1998 την Εταιρεία MEGA Ασφάλειες ΕΠΕ, που τo 2006 απέκτησε την τελική της μορφή ως MEGA BROKERS SA, τη μεγαλύτερη μεσιτική εταιρία ασφαλειών τα τελευταία 15 χρόνια, και στην οποία είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος έως και σήμερα. Επιπλέον, έχει διατελέσει μέλος ΔΣ της Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδας (ΕΑΔΕ).

Το 1990 εκλέχθηκε Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Βαρβάρας, θέση στην οποία επανεκλέχθηκε το 1994, ενώ από το 1993 έως το 1996 διετέλεσε Προέδρος του Νομαρχιακού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής (πρώην Λοιμωδών). To 2018 εκλέχθηκε ως Αντιπρόεδρος στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, ενώ από τον Αύγουστο του 2021 έως και τον Φεβρουάριο του 2022 διατήρησε την θέση του Προέδρου. Η θεσμική του πορεία στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ξεκίνησε το 2001 όπου εκλέχθηκε για πρώτη φορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ την περίοδο 2012-2014 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας ΕΕΑ και Πρόεδρος της Ερμής Αστική Εταιρεία ΕΕΑ.

Έχει εκλεγεί Πρόεδρος του ΕΕΑ από το 2014, θέση που μέχρι και σήμερα διατηρεί, με την επανεκλογή του το 2017 και το 2024. Ορίστηκε Αντιπρόεδρος ΟΠΕΜΕΔ (Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών), από το σημερινό αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Πικραμένο, Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων Αττικής και επίτιμο μέλος του Δ.Σ. του Διεθνούς Επιμελητηρίου (ICC). Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΑΝΕΤ (Διαχειριστική Αρχή Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Αττικής), μέλος Δ.Σ. ΕΕΣΥΜ (Ελληνικός Επιμελητηριακός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Μεταφορών). Από τον Απρίλιο 2025 είναι μέλος του Προεδρείου της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Έχει ανακηρυχθεί Επίτιμος Διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Πειραιά καθώς και στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι παντρεμένος με τη Χρυσάνθη Τσίχλη και έχει δυο παιδιά, τον Τάσο και την Ιωάννα.