Ο κ. Ιωάννης Πλεξίδας, Managing Director – Production της AGORA INSURANCE GROUP OF COMPANIES, θα συμμετάσχει ως ομιλητής στο πρώτο Insurance Forum Athens Edition, το οποίο πραγματοποιείται αύριο στο ξενοδοχείο Grande Bretagne.

Το συνέδριο, που διοργανώνεται από την TSOMOKOS SA, αποτελεί μια κορυφαία πλατφόρμα στρατηγικού διαλόγου για το ελληνικό ασφαλιστικό οικοσύστημα, συγκεντρώνοντας ηγετικά στελέχη και ρυθμιστικές αρχές για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων του κλάδου.

Ο κ. Πλεξίδας θα συμμετάσχει στην ενότητα SAFEGUARD, η οποία εστιάζει στην προστασία των περιουσιακών στοιχείων και την οικοδόμηση μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας. Συγκεκριμένα, θα λάβει μέρος στο πάνελ με τίτλο «Safeguarding SME Success: Strategic Risk Management for Modern Small & Medium Enterprises», το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 13:20 – 13:50.

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στους αυξανόμενους νομικούς και λειτουργικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) σε ένα όλο και πιο απαιτητικό περιβάλλον. Ο κ. Πλεξίδας, μαζί με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, θα αναδείξει πώς οι εξατομικευμένες ασφαλιστικές λύσεις λειτουργούν ως στρατηγική δικλείδα ασφαλείας, διασφαλίζοντας την επιχειρηματική συνέχεια και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα.

Ο Ιωάννης Πλεξίδας ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην ασφαλιστική αγορά το 1997 και διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης, έχοντας διατελέσει, μεταξύ άλλων, Chief Broking Officer στην Aon Greece για 13 έτη. Από τον Απρίλιο του 2024, κατέχει τη θέση του Managing Director (Production) στην Agora Group of Companies, τον βραχίονα λιανικής ασφάλισης της Ardonagh στην Ελλάδα.