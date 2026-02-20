Με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών της ασφαλιστικής αγοράς θα διεξαχθεί στις 27 Φλεβάρη στο ξενοδοχείο Grande Bretagne το πρώτο Insurance Forum Athens Edition,. Ανάμεσα στους διακεκριμένους ομιλητές της διοργάνωσης είναι ο Κωνσταντίνος Καλημέρης, Chief Commercial Officer της Hellas Direct, ο οποίος θα αναλύσει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αναδύονται στον κλάδο.

Σε μια περίοδο έντονης ψηφιακής επιτάχυνσης και γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η ασφάλιση παραμένει ο κεντρικός πυλώνας για την κοινωνική και οικονομική σταθερότητα. Το συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται από την TSOMOKOS SA σε συνεργασία με τη Morax Media θα αποτελέσει δίαυλο στρατηγικού διαλόγου για τη μετάβαση της αγοράς από τις παραδοσιακές πρακτικές προς στην στρατηγική της πρόληψης.

Ο κ. Καλημέρης, έχοντας την ευθύνη της εμπορικής στρατηγικής της Hellas Direct από τον Σεπτέμβριο του 2022, διαθέτει μια μοναδική προοπτική που συνδυάζει την ασφαλιστική εμπειρία με τον κλάδο του αυτοκινήτου. Με υπόβαθρο Μηχανολόγου Μηχανικού από το ΕΜΠ και προϋπηρεσία σε ηγετικές θέσεις πωλήσεων σε μεγάλες εταιρείες η συμβολή του στις θεματικές του συνεδρίου κρίνεται ιδιαίτερα ουσιαστική.

Η θεματολογία του Forum επικεντρώνεται σε τρεις κρίσιμους άξονες:

• ADAPT: Ανάλυση των ρυθμιστικών αλλαγών και των νέων καναλιών διανομής που αναδιαμορφώνουν τον ανταγωνισμό στην Ελλάδα.

• ALIGN: Στρατηγικές για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και την προσέλκυση νέων ταλέντων, καθώς και τη διασφάλιση της κερδοφορίας των ισολογισμών.

• SAFEGUARD: Η εξέλιξη των επιχειρήσεων από την έκθεση σε κινδύνους προς τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα σε μια εποχή απρόβλεπτων προκλήσεων.

Το Insurance Forum Athens Edition φιλοδοξεί να αποτελέσει τον καταλύτη για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών και την προώθηση της καινοτομίας στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά.