Στο Insurance Forum Athens Edition 2026, στις 27 Φεβρουαρίου 2026 στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, που θα αναδείξει όλες τις προκλήσεις και τις αλλαγές στην ασφαλιστική αγορά, συγκεντρώνοντας θεσμικούς εκπροσώπους, κορυφαία στελέχη του κλάδου, της τραπεζικής και της επιχειρηματικής κοινότητας, θα συμμετέχει σαν ομιλήτρια η Αγγελική Μουρατίδου, General Manager της Euroins Ελλάδος.

Το Συνέδριο που διοργανώνεται από την Morax Media με την Tsomokos Corporate Communications θέτει στο προσκήνιο τις νέες μεταβολές στο κανονιστικό πλαίσιο, τις συνέργειες bancassurance και τη δυναμική που αναπτύσσεται μέσω επενδύσεων και εξαγορών στον ασφαλιστικό κλάδο. Παράλληλα, οι συζητήσεις εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στη σχέση ασφάλισης και ιδιωτικής υγειονομικής περίθαλψης, στο κόστος νοσηλείας και τη διαμόρφωση των ασφαλίστρων, στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες σε ένα περιβάλλον αυξημένης νομικής και επιχειρηματικής ευθύνης, καθώς και στον κρίσιμο δεσμό μεταξύ κυβερνοασφάλειας και ασφαλιστικής κάλυψης.

Η κα Αγγελική Μουρατίδου έχει εμπειρία ετών στον ασφαλιστικό κλάδο και έχει διατελέσει μέχρι σήμερα σε ιδιαίτερα απαιτητικές ηγετικές θέσεις. Διετέλεσε Γενική Διευθύντρια της ασφαλιστικής εταιρείας Credit Agricole Life, μέρους του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας, κατά την περίοδο 2005-2011, Διευθύνουσα Σύμβουλος της NBG Bancassurance, θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος κατά την περίοδο 2011-2017, και επικεφαλής της Αναλογιστικής Εταιρείας SANY Consulting κατά την περίοδο 2018-2024.

Είναι Μαθηματικός με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αναλογιστική Επιστήμη (FHAS), στο Μάρκετινγκ (Diploma in Marketing, CIM, Ηνωμένο Βασίλειο) και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA, Πανεπιστήμιο του Μπαθ, Ηνωμένο Βασίλειο).

Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Αναλογιστικής Εταιρείας και εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Αναλογιστική Ένωση (μέλος titulaire Group Consultatif), καθώς και μέλος της Επιτροπής Ζωής του Ελληνικού Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών. Είναι συγγραφέας των βιβλίων «Unit Linked Products» και «ODYSSEAS» καθώς και πολυάριθμων άρθρων. Έχει συμμετάσχει ως κεντρική ομιλήτρια σε διεθνή συνέδρια.

Πληροφορίες για συμμετοχή στο συνέδριο θα βρείτε εδώ