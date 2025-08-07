Εξαιρετική πορεία σημείωσε η Allianz στο δεύτερο τρίμηνο του 2025, ανακοινώνοντας ιστορικά υψηλές επιδόσεις σε όλους τους βασικούς δείκτες και επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους ετήσιους στόχους της.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 8,01% φτάνοντας τα 44,5 δισ. ευρώ, με ισχυρή ανάπτυξη και στους τρεις βασικούς τομείς δραστηριότητας. Τα λειτουργικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 12,2% στα 4,4 δισ. ευρώ – το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ σε τρίμηνο – με σημαντική συμβολή από τον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων (Property-Casualty). Τα καθαρά έσοδα μετόχων αυξήθηκαν κατά 17,3% στα 3,0 δισ. ευρώ, ενώ χωρίς τη θετική επίδραση από την πώληση συμμετοχής στην UniCredit (0,3 δισ.), η αύξηση ανέρχεται σε 7,1%.

Στο α’ εξάμηνο του έτους, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 98,5 δισ. ευρώ (+10,11%) και τα λειτουργικά κέρδη στα 8,6 δισ. ευρώ – ιστορικό υψηλό εξαμήνου – καλύπτοντας ήδη το 54% του στόχου για το σύνολο του έτους. Τα καθαρά κέρδη μετόχων έφτασαν τα 5,5 δισ. ευρώ (+9,5%), ενώ τα βασικά κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 11,3% στα 13,99 ευρώ. Η ετήσια απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE) διαμορφώθηκε στο ισχυρό 18,5%, ή 17,9% προσαρμοσμένα για μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα.

Ο δείκτης φερεγγυότητας (Solvency II) παραμένει ισχυρός στο 209%, επιβεβαιώνοντας τη χρηματοοικονομική ευρωστία του ομίλου. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους έως 2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1 δισ. έχει ήδη ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Η Allianz επαναβεβαιώνει την εκτίμησή της για λειτουργικά κέρδη ύψους 16 δισ. ευρώ (±1 δισ.) για το σύνολο του 2025.