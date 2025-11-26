Με στόχο να αναδειχθεί ο κρίσιμος ρόλος των νοσηλευτών/νοσηλευτριών σε ένα σύγχρονο σύστημα υγείας, ο Όμιλος ΗΜΙΤΗΕΑ, στην πρώτη κοινή δράση των νοσοκομείων και των κλινικών του, διοργανώνει το 1ο Επιστημονικό Νοσηλευτικό Συνέδριο Ιδιωτικής Υγείας, με θέμα «Η Αριστεία στη Φροντίδα Υγείας με την Καινοτομία στην Καθημερινή Πράξη», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2025 στη Θεσσαλονίκη (Αίθουσα εκδηλώσεων, Γενική Κλινική Γένεσις στην Πυλαία).

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια για την εξέλιξη της νοσηλευτικής επιστήμης που έχουν οργανωθεί στη Βόρεια Ελλάδα, με δωρεάν συμμετοχή, κινητοποιώντας όλο το δίκτυο του Ομίλου ΗΜΙΤΗΕΑ. Το Συνέδριο πραγματοποιείται με την αιγίδα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΣΝΕ), της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη. Οι συμμετέχοντες μοριοδοτούνται με δέκα (10) μόρια Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης από την ΕΝΕ.

Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου έχει σχεδιαστεί με στόχο να καλύψει -μέσα από τις εισηγήσεις διακεκριμένων εκπροσώπων από την ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και επαγγελματιών υπηρεσιών υγείας- ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων της νοσηλευτικής επιστήμης. Από τη δια βίου εκπαίδευση και την ψηφιακή τεχνολογία μέχρι την ασφάλεια του ασθενή και τη διαχείριση κρίσεων, από τις στρατηγικές βελτίωσης ποιότητας μέχρι τις σύγχρονες προσεγγίσεις στη μαιευτική φροντίδα – κάθε θεματική ενότητα έχει επιλεγεί να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της καθημερινής πρακτικής.

Κατά την έναρξη του συνεδρίου χαιρετισμούς θα απευθύνουν, μεταξύ άλλων, η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κα Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Στέλιος Αγγελούδης, ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο Μητροπολίτης Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, κ. Φιλόθεος, ο Πρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος κ. Σταμάτιος Αγγελόπουλος, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης κ. Νικόλαος Νίτσας και ο CEO της IMITHEA Medical Group κ. Νικόλαος Παπαδημητρίου.

«Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, οι νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις και οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των ασθενών μάς καλούν να επαναπροσδιορίσουμε τον ρόλο μας και να αναζητήσουμε καινοτόμες λύσεις που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις. Η αριστεία δεν είναι αφηρημένη έννοια – είναι η καθημερινή μας δέσμευση απέναντι σε κάθε ασθενή που εμπιστεύεται την υγεία του στα χέρια μας. Η καινοτομία δεν είναι προνόμιο των ερευνητικών κέντρων – είναι η εφαρμογή νέων προσεγγίσεων στην παροχή φροντίδας, η προσαρμοστικότητα που επιδεικνύουμε καθημερινά, η συνεχής εκπαίδευση», είναι το στίγμα που δίνει η πρόεδρος του συνεδρίου, διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Ερρίκος Ντυνάν, κα Όλγα Δαληγγάρου, για τη μεγάλη συνάντηση των νοσηλευτών στη Θεσσαλονίκη.

Επισημαίνεται ότι ο Όμιλος ΗΜΙΤΗΕΑ διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο που περιλαμβάνει έξι Γενικές Κλινικές (Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν στην Αθήνα, Γενική Κλινική, Κυανούς Σταυρός και Κλινική Γένεσις στη Θεσσαλονίκη, Γενική Κλινική Δωδεκανήσου στη Ρόδο και Γενική Κλινική Ζωοδόχος Πηγή στην Κοζάνη) ένα υπερσύγχρονο Κέντρο Αποκατάστασης (Αρωγή στην Πυλαία Θεσσαλονίκης) και μια πρωτοποριακή Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (IVF Fertilia στη Θεσσαλονίκη), συγκροτώντας έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους πυλώνες ιδιωτικής υγείας στη χώρα μας. Διαθέτει συνολικά 1.360 κλίνες νοσηλείας, συνεργάζεται με περισσότερους από 3.300 ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και εξυπηρετεί πάνω από 600.000 ασθενείς ετησίως.