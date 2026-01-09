Η Germania Insurance, η μεγαλύτερη αγροτική αλληλασφαλιστική εταιρεία του Τέξας, ανακοίνωσε την τοποθέτηση του πρώτου ομολόγου καταστροφής, που εκδόθηκε μέσω της Handshake ReLtd., στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής αντασφάλισης και διαχείρισης του κεφαλαίου της.

Η συναλλαγή τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026. Το ομόλογο καταστροφής παρέχει προστασία 100 εκατομμυρίων δολαρίων ανά περιστατικό από τους κινδύνους καταιγίδας και συμπληρώνει το παραδοσιακό πρόγραμμα αντασφάλισης της Germania.

Το ομόλογο κατηγορίας δομήθηκε με τετραετή περίοδο κινδύνου και έτυχε θερμής υποδοχής από τους επενδυτές της κεφαλαιαγοράς, ανέφερε η Germania σε ανακοίνωσή της.

Αυτό σηματοδοτεί την πρώτη χρήση της Germania στην αγορά ομολόγων καταστροφής.