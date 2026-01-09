Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την τηλεοπτική καμπάνια που έχει τρέξει ήδη τον Ιούνιο και το Σεπτέμβριο του 2025 «Μαζί, απέναντι στο απρόβλεπτο».

Το τρίτο κύμα τηλεοπτικής προβολής της καμπάνιας της ΕΑΕΕ «Μαζί, απέναντι στο απρόβλεπτο», περιλαμβάνει δύο σποτ για την ασφάλιση σπιτιού και επιχείρησης, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ξεκίνησε στις 2 Ιανουαρίου και έχει ως στόχο τη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της δυναμικής του μηνύματος, αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη απήχηση των προηγούμενων φάσεων και ενδυναμώνοντας την αναγνωρισιμότητα της αξίας της ιδιωτικής ασφάλισης απέναντι στο απρόβλεπτο.

Όπως αναφέρει η ΕΑΕΕ “τα δύο πρώτα κύματα της καμπάνιας σημείωσαν ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, επιτυγχάνοντας υψηλά επίπεδα κάλυψης και συχνότητας στο βασικό κοινό-στόχο, γεγονός που επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της καμπάνιας. Το τρίτο κύμα περιλαμβάνει, όπως και τα δύο προηγούμενα, την προβολή των δύο τηλεοπτικών spot, με στόχο τη μεγιστοποίηση της συνολικής κάλυψης και της επαναληψιμότητας του μηνύματος. Η τηλεοπτική προβολή έχει διάρκεια περίπου τεσσάρων εβδομάδων, και συγκεκριμένα από 02 έως 29 Ιανουαρίου”.