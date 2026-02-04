Ο Σύνδεσμος Εκπροσώπων και Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών (ΣΕΣΑΕ) ανακοινώνει την επίσημη έναρξη λειτουργίας του νέου του website, στη διεύθυνση www.sesae.gr, έπειτα από μια απαιτητική περίοδο σχεδιασμού, ανάπτυξης και τεχνικής υλοποίησης.

Η νέα πλατφόρμα του ΣΕΣΑΕ είναι αποτέλεσμα μιας συνολικής στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού, που φέρνει τον Σύνδεσμο πιο κοντά στα μέλη του, εξασφαλίζοντας:

Η νέα ιστοσελίδα ενσωματώνει επίσης το όραμα και την αποστολή του Συνδέσμου: να προάγει τον ρόλο των στελεχών της ασφαλιστικής αγοράς, να ενισχύει την επαγγελματική τους παρουσία και να δημιουργεί κανάλια ουσιαστικής επικοινωνίας και εξέλιξης. Είναι προσβάσιμο και πλήρως λειτουργικό, έχοντας ήδη θετική ανταπόκριση από τα μέλη.

Το νέο site αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων του Συνδέσμου. Δεν είναι απλώς μια νέα πλατφόρμα, αλλά ένα ζωντανό εργαλείο διασύνδεσης, εξυπηρέτησης και διαρκούς στήριξης των μελών. Ο ΣΕΣΑΕ εξελίσσεται και ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της εποχής και των ανθρώπων του κλάδου.