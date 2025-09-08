Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο Humanitas διοργανώνει Open Day στη χώρα μας και φιλοξενείται στο ΙΑΣΩ Γενική Κλινική. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 17:00 έως τις 19:00, στο Αμφιθέατρο του ΙΑΣΩ (Λεωφ. Κηφισίας 37-39, Μαρούσι).

Το Πανεπιστήμιο Humanitas, κορυφαίο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης στις Βιοεπιστήμες, είναι στενά συνδεδεμένο με το Κλινικό Ινστιτούτο IRCCS Humanitas στο Ροτσάνο της Ιταλίας, ένα από τα πιο προηγμένα νοσοκομεία και ερευνητικά κέντρα στην Ευρώπη. Διαθέτει υπερσύγχρονες υποδομές, όπως το Κέντρο Προσομοίωσης Mario Luzzatto και το Εργαστήριο Ανατομίας – από τις μεγαλύτερες και πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις του είδους στην Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια του Open Day, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να:

Γνωρίσουν τα διεθνώς αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών στην Ιατρική και τη Χειρουργική, καθώς και το πρωτοποριακό πρόγραμμα MEDTEC.

Παρακολουθήσουν παρουσιάσεις για τη δομή και το περιεχόμενο των σπουδών.

Συμμετάσχουν σε ολομέλειες αφιερωμένες σε κάθε πρόγραμμα.

Έρθουν σε άμεση επαφή με καθηγητές και μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους φοιτητές, καθώς και στις οικογένειές τους ή τα πρόσωπα που τους στηρίζουν.

Δηλώσεις συμμετοχής: Κάντε εγγραφή εδώ

Πληροφορίες: recruiting@hunimed.eu| +39 0282245609 / +39 0282245653