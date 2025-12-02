Μέσα από τις προσωπικές αφηγήσεις ανθρώπων που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις προκλήσεις των φυσικών καταστροφών, η ξεχωριστή σειρά short films «Όπως τα έζησαν» της Interamerican σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη Άρη Κατσίγιαννη, φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν τις κρίσιμες στιγμές, αλλά και τη δύναμη, την αντοχή και την ελπίδα αναδεικνύοντας τη σημασία της ανθεκτικότητας.

Σε αυτό το επεισόδιο αναφορά γίνεται στη Χίο, εκεί όπου η Βιβή Ποταμούση μοιράζεται την ιστορία της. Μιλά για το πώς η ζωή στο χωριό διαμόρφωσε την ανθεκτικότητά της και πώς βρέθηκε αντιμέτωπη με τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2025. Μέσα από τη δική της μαρτυρία, ξεδιπλώνονται ο φόβος και η αβεβαιότητα των ημερών εκείνων, αλλά και ο βαθύς οικονομικός και ψυχολογικός αντίκτυπος που βίωσε ολόκληρο το νησί.

Ωστόσο, μέσα από τις στάχτες, γεννήθηκε και κάτι φωτεινό: η αλληλεγγύη, η ενότητα και η δύναμη μιας κοινωνίας που στάθηκε όρθια για να στηρίξει ο ένας τον άλλο. Πρόκειται για ένα επεισόδιο, είναι αφιερωμένο στους ανθρώπους που, παρά τις δοκιμασίες, βρίσκουν το κουράγιο να συνεχίσουν, με αισιοδοξία και πίστη στο αύριο