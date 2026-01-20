H Βιβή Ποταμούση από την Χίο μοιράζεται την ιστορία της. Μιλά για το πώς η ζωή στο χωριό διαμόρφωσε την ανθεκτικότητά της και πώς βρέθηκε αντιμέτωπη με τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2025.

Μέσα από τη δική της μαρτυρία, ξεδιπλώνονται ο φόβος και η αβεβαιότητα των ημερών εκείνων, αλλά και ο βαθύς οικονομικός και ψυχολογικός αντίκτυπος που βίωσε ολόκληρο το νησί. Ωστόσο, μέσα από τις στάχτες, γεννήθηκε και κάτι φωτεινό: η αλληλεγγύη, η ενότητα και η δύναμη μιας κοινωνίας που στάθηκε όρθια για να στηρίξει ο ένας τον άλλο. Πρόκειται για ένα επεισόδιο, είναι αφιερωμένο στους ανθρώπους που, παρά τις δοκιμασίες, βρίσκουν το κουράγιο να συνεχίσουν, με αισιοδοξία και πίστη στο αύριο.

