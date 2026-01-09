Μέσα από τις προσωπικές αφηγήσεις ανθρώπων που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις προκλήσεις των φυσικών καταστροφών, η ξεχωριστή σειρά short films «Όπως τα έζησαν» που δημιούργησε η Interamerican σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη Άρη Κατσίγιαννη, φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν τις κρίσιμες στιγμές, αλλά και τη δύναμη, την αντοχή και την ελπίδα αναδεικνύοντας τη σημασία της ανθεκτικότητας.

Στο τρίτο επεισόδιο στη Μύκονο h Εμμανουέλα Κουμπάρου, ιδιοκτήτρια καταστημάτων ένδυσης στη Χώρα περιγράφει όλα όσα βίωσε κατά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν το νησί, μιλώντας τόσο για τις υλικές ζημιές όσο και για τον ψυχολογικό αντίκτυπο. Παράλληλα, αναφέρεται στη συσπείρωση της κοινωνίας και την αλληλοβοήθεια εκεί όπου υπήρχε ανάγκη. Τέλος, μοιράζεται τη δική της οπτική για τη σημασία της ανθεκτικότητας και την σημαντικότητα της ασφάλισης για την επόμενη μέρα.