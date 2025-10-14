Μέσα από τις προσωπικές αφηγήσεις ανθρώπων που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις προκλήσεις των φυσικών καταστροφών, η ξεχωριστή σειρά short films «Όπως τα έζησαν» της Interamerican σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη Άρη Κατσίγιαννη, φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν τις κρίσιμες στιγμές, αλλά και τη δύναμη, την αντοχή και την ελπίδα αναδεικνύοντας τη σημασία της ανθεκτικότητας.

Tο πρώτο επεισόδιο είναι στη Σαντορίνη, εκεί όπου ο Γιάννης Μενδρινός μοιράζεται τη δική του εμπειρία από την περίοδο των σεισμών στο νησί. Μιλά για τον φόβο, την αβεβαιότητα, αλλά και τη βαθιά αγάπη για τον τόπο του που ήταν και ο λόγος που τον κράτησε εκεί, παρά τις δυσκολίες. Πρόκειται για μια σειρά αφιερωμένη στους ανθρώπους που, παρά τις δοκιμασίες, βρίσκουν τη δύναμη να συνεχίσουν με αισιοδοξία και δύναμη για το αύριο.