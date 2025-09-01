Ο Σπύρος Κασιμάτης ή αλλιώς ο καπετάνιος των Κυθήρων είναι ένας άνθρωπος που η ζωή του “χρωστoύσε”. Το 2012 άφησε πίσω του την επιχείρηση που μίσθωνε στο Μελιδόνι για να σώσει ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί, το 2023 έσωσε με το σκάφος του 42 μετανάστες και τον φετινό Ιούλιο που τα Κύθηρα καιγόντουσαν προσέτρεξε στον Λιμνιώνα για να σώσει σε πολύ δύσκολες συνθήκες δεκάδες ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί σε απομονωμένη παραλία με μόνο σημείο διαφυγής τη θάλασσα.

της Βίκυς Γερασίμου

Όπως μεταφέρουν οι άνθρωποι που οργάνωσαν το crowdfunding “ο Σπύρος έσπευσε στον Λιμνιώνα με το σκάφος του, μαζί με το Λιμενικό και δύο μικρότερα σκάφη. Οι συνθήκες ήταν δύσκολες: φουρτουνιασμένη θάλασσα, η φωτιά πλησίαζε την παραλία, ο αέρας ήταν γεμάτος καπνό και η ακτή πολύ ρηχή για τα σκάφη. Με εμπειρία και ψυχραιμία, κατάφερε να προσεγγίσει την ακτή και να ξεκινήσει την επιβίβαση των εγκλωβισμένων. Ο κόσμος φοβήθηκε να μεταφερθεί σε άλλα πλοιάρια που βρίσκονταν στα ανοιχτά κι έτσι το σκάφος υπερφορτώθηκε.

Μία μηχανή χάλασε κατά τη διάρκεια της διάσωσης. Η άλλη μόλις που άντεχε. Ο Σπύρος δεν σταμάτησε”. Παρά τις τεχνικές δυσκολίες, πλοήγησε μέσα από δύσκολες συνθήκες και καπνούς μεταφέροντας με ασφάλεια περισσότερους από 80 ανθρώπους στο Καψάλι. Ωστόσο, το σκάφος του Σπύρου υπέστη πολύ σοβαρές ζημιές και οι επισκευές απαiτούσαν 75.000 ευρώ. Οι άνθρωποι που γνωρίζουν τη συνεισφορά του και η τοπική κοινότητα ξεκίνησε crowdfunding προκειμένου να στηρίξει έναν άνθρωπο που έχει σώσει πολλές ζωές και βιοπορίζεται αποκλειστικά από τη θάλασσα.

Συγκεντρώθηκαν περίπου 60.000 ευρώ, ωστόσο το ποσό και πάλι δεν ήταν ικανό για να επισκευαστεί το Glass Bottom. Όπως αναφέρει ο ίδιος ο Σπύρος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης “έλαβα ένα τηλεφώνημα που ολοκληρώνει ουσιαστικά την καμπάνια. Από την Υδρόγειο Ασφαλιστική την εταιρεία που ασφαλίζει το Glass Bottom. Το ασφαλιστήριό μου δεν προέβλεπε αποζημίωση για τέτοια ιδιάζουσα περίπτωση. Αλλά επειδή η ιστορία μας τους συγκίνησε, αποφάσισαν να καλύψουν το ποσό που υπολείπεται μέσω δωρεάς. Τεράστιο ευχαριστώ και στην ασφαλιστρια μου Φένια-Λήδα Χριστοπούλου για την στήριξη και τη συμβολή της στο εγχείρημα”. H ασφαλιστική Υδρόγειος μέσα από δωρεά κάλυψε τις υπόλοιπες 15.000 ευρώ που χρειαζόταν ο καπετάνιος των Κυθήρων.

Όπου υπάρχουν άνθρωποι, ο κύκλος των θετικών ενεργειών και της αλληλεγγύης μεγεθύνεται και οδηγεί σε καλύτερες κοινότητες. Κι αυτή ήταν σίγουρα μία από τι καλές ειδήσεις που λείπουν από την καθημερινότητά μας.

