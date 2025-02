Share on Facebook

Ο OSCAR (Open Service for Customers and Recommendations) είναι ο πρωτοποριακός ψηφιακός βοηθός που φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στην επικοινωνία των ασφαλισμένων της Eurolife FFH. Με τον OSCAR, μπορούν πλέον να κάνουν δικό τους το πρόγραμμα ασφάλισης κατοικιδίου, My Happy Pet, online, εύκολα και γρήγορα, σε μόλις 3 βήματα.

Το σύστημα παρέχει:

Έξυπνη διαχείριση αιτημάτων: ένας βοηθός που αναλύει κάθε εισερχόμενο αίτημα, βοηθώντας την ομάδα μας να βρει την καταλληλότερη λύση, πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.

Ακρίβεια στις απαντήσεις: ένας βοηθός που ενισχύει την τηλεφωνική εξυπηρέτηση, προσφέροντας στους συμβούλους μας άμεση πρόσβαση σε ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες για τα ασφαλιστικά μας προϊόντα.