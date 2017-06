Όσο πιο πολύπλοκη η ασφάλιση, τόσο πιο απαραίτητος ο ασφαλιστής

Ποιο είναι άραγε το μέλλον του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή; Του παραδοσιακού Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή που εν έτη 2017 αντί για χαρτοφύλακα κρατάει tablet και αντί για ημερολόγιο smartphone. Θα επιζήσει την τεχνολογική επανάσταση και ποια θα είναι η νέα του θέση στην αγορά του αύριο;

του Νίκου Μωράκη

Ας μην κοροϊδευόμαστε. Κάποιες τεχνολογίες ήρθαν για να μείνουν. Το αυτοκίνητο για χρόνια πηγή εισοδήματος για χιλιάδες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές είναι πλέον παρελθόν. Όχι γιατί οι εταιρείες είναι κακές και θέλησαν να κάνουν πέρα τη διαμεσολάβηση αλλά γιατί ο τελικός καταναλωτής το ζήτησε. Και στο τέλος της ημέρας αυτός είναι που καθορίζει τις εξελίξεις. Δημιουργεί τα trends. Πολλοί κλάδοι θα αλλάξουν μορφή, εναλλακτικά δίκτυα θα κερδίζουν ολοένα και περισσότερο μερίδιο σε κλάδους commodities –όπως έχουν χαρακτηριστεί– και σχήματα με δύναμη και δίκτυα –όπως τράπεζες, τηλεπικοινωνίες και digital εταιρείες– θα κάνουν την εμφάνισή τους για να κερδίσουν και αυτές προμήθεια από τις υπηρεσίες τους. Είναι γεγονός. Μην προσπαθείτε να το φρενάρετε. Είναι σα να προσπαθείτε να ελέγξετε μια χιονοστιβάδα. Τι μπορείτε να κάνετε; Η λέξη είναι μία και η σημασία της τεράστια. Όχι μόνο για τον ασφαλιστικό κλάδο αλλά και ολόκληρο τον επιχειρηματικό κόσμο.

Εξειδίκευση…



Στην εποχή της υπερπληροφόρησης και της εύκολης πρόσβασης σε υπηρεσίες το μέλλον σε όλους τους κλάδους είναι ένα και μεταφράζεται στον επαγγελματισμό και την εξειδίκευση του ατόμου.

Και μπορεί το αυτοκίνητο να έχει περάσει στην εύκολη και γρήγορη –junk θα λέγαμε– τιμολόγηση αλλά άλλοι κλάδοι πιο δύσκολοι, πιο περίπλοκοι και πιο απαιτητικοί είναι εκεί έξω και περιμένουν τον επαγγελματία ασφαλιστή για να συστηθούν στον κόσμο.

“Είναι οι κλάδοι που δεν αγοράζονται αλλά πωλούνται. Που προϋποθέτουν ανθρώπινη τριβή και εμπιστοσύνη και προπαντός γνώση.”

Ας τους πιάσουμε έναν έναν.

Ζωή.

Ποιος νομίζεται θα εμπιστευόταν την ασφάλιση ζωής του σε μια αυτοματοποιημένη διαδικασία ή σε έναν μέτριο πωλητή; Κανείς! Ούτε ο πιο μεγάλος οπαδός της τεχνολογίας ή υποστηριχτής κάποιου brand.

Σύνταξη.

Το ίδιο. Αν δεν έχεις απέναντί σου τον επαγγελματία να σου εξηγήσει την όλη διαδικασία, πώς θα εμπιστευτείς τα χρήματά σου;

Υγεία.

Ναι, υγεία. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι ακόμα και η υγεία μπορεί να τυποποιηθεί. Να γίνει direct. Τουλάχιστον όχι ακόμα. Σε μια δεκαετία ίσως.

Αστικές ευθύνες, επαγγελματικές, επιχειρηματικές, γενικές.

Το ίδιο. Πιστεύετε ότι ο γιατρός, δικηγόρος, επιχειρηματίας, εργοστασιάρχης θα έκανε login, type & print το συμβόλαιο αστικής του ευθύνης; Δεν θα ήθελε να έχει έναν επαγγελματία συνεργάτη ο οποίος με τις γνώσεις του να τον έχει πείσει ότι “φίλε, κάνε εσύ τη δουλειά σου και άσε εμένα υπεύθυνο για τυχόν κινδύνους”.

Μεγάλοι πελάτες.

Μια ακόμη κατηγορία. Εκεί και αν η τεχνολογία ή οι εφήμεροι ασφαλιστές – εννοώ αυτούς που έχουν απλά άδεια – απουσιάζουν. Ποιος σωστός μεγάλος επιχειρηματίας θα εμπιστευόταν τους κόπους μιας ζωής σε κάποιον δίχως γνώσεις; Σε κάποιον που δεν εμπνέει εμπιστοσύνη και δεν πατάει γερά στα πόδια του; Προσωπικά πιστεύω πως εκεί είναι το μέλλον του Επαγγελματία Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή. Του Ασφαλιστή που θα υιοθετήσει τις νέες τεχνολογίες αλλά in the end of the day αυτό που θα τον ξεχωρίζει θα είναι οι γνώσεις του και όχι το περιτύλιγμα.

Διαβασμένος, ξεκάθαρος, σοβαρός και τυπικός.

