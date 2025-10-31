Το διαδραστικό κοινωνικό πείραμα “Packmen Project” πέρα από μια πρωτοποριακή δράση που μίλησε τη γλώσσα της νέας γενιάς και μας θύμισε τι σημαίνει πραγματική ανθεκτικότητα, ήταν και ένα χρήσιμο “wake up call” προς ολόκληρο τον κλάδο ως προς το ποια κατεύθυνση θα πρέπει να ακολουθήσουμε επικοινωνιακά για να κλείσουμε το μάτι στους νέους σχετικά με την πραγματική σημασία του να είναι κανείς ασφαλισμένος, προλαμβάνοντας τον κίνδυνο.

του Νίκου Μωράκη

Το project δεν ήταν ένα μεμονομένο γεγονός με αρχή μέση και τέλος αλλά μέρος της νέας στρατηγικής πρωτοβουλίας της Interamerican «Rebuilding Tomorrow». Ένα δείγμα εξωστρέφιας που μας απέδειξε ότι η εταιρεία μπορεί να πρωτοπορεί – όχι μόνο στα προϊόντα, αλλά και στον τρόπο που εμπνέει, ενημερώνει και ενεργοποιεί το κοινό. Όσοι παρακολούθησαν αυτό το διήμερο το συγκεκριμένο project πιστεύω θα συμφωνήσουν μαζί μας ότι η ασφαλιστική αγορά δεν μας έχει συνηθίσει σε βιωματικά projects που ξεφεύγουν από τα κλασικά πρότυπα επικοινωνίας.

Τι συνέβη λοιπόν στην πλατεία Συντάγματος;

Την Τετάρτη 29 και Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, η πλατεία Συντάγματος μετατράπηκε σε ένα υπαίθριο εργαστήριο ανθεκτικότητας. Δύο creators, η Μαρία Λυμπεροπούλου και ο Ορφέας Γενκιανίδης, «εγκλωβίστηκαν» για 24 ώρες μέσα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο container-σπίτι, ζώντας με όσα είχαν προετοιμάσει οι ίδιοι και όσα τους είχε «πακετάρει» η INTERAMERICAN. Το project, με το ευρηματικό όνομα «Packmen Project», έφερε τους συμμετέχοντες –και κατ’ επέκταση το κοινό– αντιμέτωπους με υποθετικά σενάρια φυσικών καταστροφών: σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα.

Οι διακοπές ρεύματος, η έλλειψη νερού, η δυσκολία επικοινωνίας και η απώλεια βασικών παροχών μετατράπηκαν σε πραγματικά challenges, δείχνοντας στην πράξη τι σημαίνει προετοιμασία και πρόληψη. Γιατί η ανθεκτικότητα δεν χτίζεται στη θεωρία — χτίζεται με εμπειρίες, με δοκιμές και με επίγνωση.

Η δράση προβλήθηκε ζωντανά μέσω social media, τόσο από τους creators όσο και από τα κανάλια της INTERAMERICAN, συγκεντρώνοντας πάνω από 15.000 οργανικές προβολές και περισσότερους από 12.000 μοναδικούς θεατές. Σε μια εποχή όπου τίποτα δεν φαίνεται να ενθουσιάζει πραγματικά τους νέους, η εταιρεία κατάφερε να τους τραβήξει μέσα σε μια συζήτηση που τους αφορά όλους: πώς προετοιμαζόμαστε για το απρόβλεπτο;

Πέρα από το επικοινωνιακό κομμάτι, το Packmen Project ενσαρκώνει στην πράξη τη φιλοσοφία του «Rebuilding Tomorrow» — της ευρύτερης πρωτοβουλίας της INTERAMERICAN που εστιάζει σε τρεις πυλώνες:

Εκπαίδευση & Ετοιμότητα ,

, Προστασία & Ανάκαμψη Κοινοτήτων ,

, Έρευνα & Καινοτομία.

Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη καμπάνια, αλλά για ένα μακροπρόθεσμο όραμα: τη δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής κοινωνίας απέναντι στις αυξανόμενες φυσικές καταστροφές.

Και η INTERAMERICAN δεν έμεινε στα λόγια. Μετά το τέλος της δράσης, το container παραχωρήθηκε στον Σύλλογο Εθελοντών Αφιδνών Δασοπροστασίας, στηρίζοντας έμπρακτα όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, και ενισχύοντας δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Πρόκειται για μια συνολικά εμπνευσμένη ιδέα, σπάνια για τα δεδομένα της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, που αξίζει να επαναληφθεί με συνέπεια και συνέχεια. Γιατί μόνο έτσι η ασφάλιση αποκτά πραγματικό νόημα: όταν μετατρέπεται σε εμπειρία, εκπαίδευση και ενεργοποίηση.

Για την ιστορία, η τελευταία φορά που η πλατεία Συντάγματος φιλοξένησε βιωματική δράση σχετική με την ασφάλιση ήταν το 2016, όταν η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος είχε «ρίξει έναν κομήτη» στο κέντρο της πόλης. Έκτοτε, η σιωπή. Μέχρι που ήρθαν οι… Packmen να μας θυμίσουν ότι η ασφάλιση δεν είναι απλώς προϊόν — είναι κουλτούρα ζωής.