Η Στέλλα Ζουλινάκη, Founder της Feel Safe Insurance Agents & Coaching IKE, Life Business Coach & Mentor (Senior Practitioner EMCC), με 30ετή πορεία στην ασφάλιση και την επιχειρηματικότητα, ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά τη διάκρισή της ως φιναλίστ στα Greek International Women Awards (GIWA), στην κατηγορία Finance.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης εκπροσωπείται στον θεσμό, γεγονός που αναδεικνύει τη συμβολή του στη χρηματοοικονομική παιδεία, την κοινωνική ενδυνάμωση και το ρόλο του ως πυλώνα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Γιατί έχει σημασία

Τα GIWA αποτελούν έναν διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμό που τιμά Ελληνίδες με ηγετική πορεία, επιρροή και όραμα σε διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς.

Στην κατηγορία Finance, ο ανταγωνισμός είναι εξαιρετικά υψηλού επιπέδου — με συμμετοχές κορυφαίων επαγγελματιών από τον χώρο των multinational financial services, fintech, wealth management, risk και ESG strategy.

Η υποψηφιότητα της Στέλλας Ζουλινάκη ξεχωρίζει γιατί φέρνει μια νέα, πιο ανθρώπινη διάσταση στα χρηματοοικονομικά: συνδυάζοντας τεχνολογική καινοτομία, ολιστική προσέγγιση, coaching φιλοσοφία και κοινωνικό αντίκτυπο.

🔹 Ενδεικτικοί σταθμοί και δράσεις

Ίδρυση της Feel Safe Insurance Agents (2013), μιας ανθρωποκεντρικής εταιρείας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με υψηλά παραγωγικά αποτελέσματα, υψηλό δείκτη διατηρησιμότητας χαρτοφυλακίου, κορυφαίους δείκτες εμπειρίας πελάτη (NPS: 100% | CSAT: 10/10 | CRR: 96%+) και διακρίσεις για το Digital Initiative on Insurance Awareness to People, το High Quality και το Customer Centricity .

(2013), μιας ανθρωποκεντρικής εταιρείας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με υψηλά παραγωγικά αποτελέσματα, υψηλό δείκτη διατηρησιμότητας χαρτοφυλακίου, κορυφαίους δείκτες εμπειρίας πελάτη (NPS: 100% | CSAT: 10/10 | CRR: 96%+) και διακρίσεις . Podcast “Και Αν Συμβεί;”: Το πρώτο insurance podcast & vidcast στην Ελλάδα, με πάνω από 40 θεσμικούς καλεσμένους και χιλιάδες προβολές σε Ελλάδα και Κύπρο, καλλιεργώντας ασφαλιστική συνείδηση.

Το πρώτο insurance podcast & vidcast στην Ελλάδα, με πάνω από 40 θεσμικούς καλεσμένους και χιλιάδες προβολές σε Ελλάδα και Κύπρο, καλλιεργώντας ασφαλιστική συνείδηση. SAFE DEAL: Το πρώτο επιτραπέζιο παιχνίδι για χρηματοοικονομική και ασφαλιστική παιδεία σε Ελλάδα & Κύπρο.

Το πρώτο επιτραπέζιο παιχνίδι για χρηματοοικονομική και ασφαλιστική παιδεία σε Ελλάδα & Κύπρο. Insurance Accelerator Academy : Ακαδημία soft skills για ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές & στελέχη, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό οργανισμό TACK TMI Greece & Cyprus.

: Ακαδημία soft skills για ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές & στελέχη, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό οργανισμό TACK TMI Greece & Cyprus. Πρωτοβουλίες κοινωνικού χαρακτήρα όπως : -η «Ντουλάπα Δύναμης» συλλογή σχεδόν 500 κιλών ρούχων (2024) από ασφαλισμένους της Feel Safe Insurance για ενίσχυση ευάλωτων ομάδων, θύματα έμφυλης βίας και ανθρώπων που βιώνουν συνθήκες αστεγίας.

– H FeelSafe Insurance «Ασφαλές Σημείο» συμμετέχοντάς στην δράση «Οι Γυναίκες Λένε Όχι στη Βία – STOP VIOLENCE PROJECT».

– Δράσεις ενδυνάμωσης γυναικών με τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ)

– Παρεμβάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος για το Δικαίωμα στη Λήθη, δικαίωμα κάθε ατόμου με εμπειρία καρκίνου να προχωρήσει στη ζωή του, χωρίς διακρίσεις, έχοντας πρόσβαση σε ασφαλιστικές καλύψεις και χρηματοπιστωτικές διευκολύνσεις.

-Τέλος συμμετοχή σε θεσμικά όργανα και φορείς ως εθελόντρια με δράσεις advocacy & lobbying για ισοτιμία πρόσβασης και διεκδίκηση δικαιωμάτων.

(ΕΕΑ, ΣΕΓΕ, Europa Donna Hellas, EMCC).

Μήνυμα Στέλλας Ζουλινάκη

“Women deserve to feel safe — in life, in finances, in their choices.

When women rise, communities rise.”

Δημόσια Ψηφοφορία GIWA 2025

Έως 26 Οκτωβρίου 2025

Η ψήφος του κοινού θα αναδείξει τις γυναίκες που, μέσα από το έργο τους, αφήνουν θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία και την οικονομία.

👉 Για να ψηφίσετε:

1️⃣ Μπαίνετε στο GIWA Voting

2️⃣ Πατάτε VOTE NOW (επάνω δεξιά)

3️⃣ Επιλέγετε PUBLIC VOTE και κάνετε REGISTER

4️⃣ Επιβεβαιώνετε μέσω email (VOTE)

5️⃣ Στην κατηγορία Finance ψηφίζετε ZOULINAKI STELLA

6️⃣Επιλέγετε μία γυναίκα σε κάθε άλλη κατηγορία -ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

7️⃣ Πατάτε SUBMIT ✅

Γιατί αξίζει τη στήριξη της αγοράς

Η υποψηφιότητα αυτή δεν αφορά μόνο ένα πρόσωπο —

αλλά έναν ολόκληρο κλάδο που εξελίσσεται, καινοτομεί και αποδεικνύει ότι η ασφάλιση μπορεί να είναι σύμμαχος βιωσιμότητας, κοινωνικής προόδου και ανθρωπιάς.