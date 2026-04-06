Με μία σειρά δράσεων σε όλο το δίκτυο των κλινικών του, ο Όμιλος IMITHEA συμμετέχει ενεργά στις γενικότερες πρωτοβουλίες με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας (7 Απριλίου), αποσκοπώντας να ενισχύσει το μήνυμα ότι η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη.

Μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που εξελίσσεται από τις αρχές Απριλίου, το νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν στην Αθήνα και οι κλινικές του Ομίλου IMITHEA σε Θεσσαλονίκη, Κοζάνη και Ρόδο, στοχεύουν στην αξιόπιστη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, προκειμένου να κάνουν την πρόληψη μέρος της καθημερινότητάς τους.

Στο πλαίσιο του προγράμματος οργανώνονται ενημερωτικές παρεμβάσεις από εξειδικευμένους γιατρούς και διαδραστικά σεμινάρια με θεματολογία που καλύπτει τις σύγχρονες προκλήσεις υγείας, ενώ οι δράσεις του Ομίλου IMITHEA κορυφώνονται την Τρίτη 7 Απριλίου στο Σύνταγμα, όπου μεγάλη ιατρική ομάδα όλων των βασικών ειδικοτήτων από το νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, σε συνεργασία με τον δημοτικό ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 9.84», θα βρίσκεται κοντά στους πολίτες, ενημερώνοντας υπεύθυνα και παρέχοντας χρήσιμες συμβουλές για θέματα πρόληψης και υγείας. Παράλληλα, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα προσφερθούν στους ενδιαφερόμενους πολίτες δωρεάν «πακέτα» ιατρικού ελέγχου (check up), κατόπιν κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στη διάρκεια των ενημερωτικών δράσεων.

«Ο Όμιλος IMITHEA, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, παραμένει προσηλωμένος στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας και στη στήριξη της κοινωνίας μέσα από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Το δικό μας μήνυμα είναι απλό: Η υγεία μας δεν είναι δεδομένη και η πρόληψη δεν είναι μόνο ιατρικές εξετάσεις, είναι επένδυση που μας εξασφαλίζει ένα πιο υγιές αύριο. Από την πλευρά μας δεν περιοριζόμαστε στην Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, αλλά θα συνεχίσουμε να οργανώνουμε δράσεις που ενθαρρύνουν όλους να κάνουν την πρόληψη για την υγεία τους μέρος της ζωής τους», τονίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου IMITHEA κ. Νίκος Παπαδημητρίου.

Ο Όμιλος ΙΜΙΤΗΕΑ διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο που περιλαμβάνει έξι Γενικές Κλινικές (Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν στην Αθήνα, Γενική Κλινική, Κυανούς Σταυρός και Γενική Κλινική Γένεσις στη Θεσσαλονίκη, Γενική Κλινική Ρόδου και Γενική Κλινική Κοζάνης) ένα υπερσύγχρονο Κέντρο Αποκατάστασης (Αρωγή στην Πυλαία Θεσσαλονίκης) και μια πρωτοποριακή Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (IVF Fertilia στη Θεσσαλονίκη), συγκροτώντας έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους πυλώνες ιδιωτικής υγείας στη χώρα μας. Διαθέτει συνολικά 1.360 κλίνες νοσηλείας, συνεργάζεται με περισσότερους από 3.300 ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και εξυπηρετεί πάνω από 600.000 ασθενείς ετησίως.