Όλοι οι γονείς όταν μεταφέρουν με το αυτοκίνητο τα παιδιά τους, θέλουν να είναι σίγουροι πως θα είναι ασφαλή.

Το Pricefox, η κορυφαία πλατφόρμα σύγκρισης και αγοράς ασφάλειας αυτοκινήτου , εξηγεί απλά και αναλυτικά τι ορίζει ο ΚΟΚ για τη μεταφορά των παιδιών και δίνει χρήσιμες συμβουλές για την ασφάλεια τους.

Τι ισχύει με τον νέο ΚΟΚ για τα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου;

Σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ (Ν. 5209/2025), το παιδικό κάθισμα είναι υποχρεωτικό. Πιο συγκεκριμένα το παιδικό κάθισμα είναι υποχρεωτικό αν:

Το παιδί είναι έως 12 ετών ή

ή Μέχρι 1,50 μέτρο σε ύψος

Τα καρεκλάκια είναι ο πιο ασφαλής τρόπος μεταφοράς των παιδιών, καθώς είναι ειδικά σχεδιασμένα ώστε να προστατεύουν τον αυχένα, το κεφάλι και το σώμα τους από κραδασμούς.

Υποχρεωτική είναι επίσης η χρήση ζωνών σε όλους τους επιβάτες που βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο.

Ποιο είναι το πρόστιμο αν το παιδί δεν κάθεται σε ειδικό καρεκλάκι;

Ο πιο σημαντικός λόγος για να έχεις το ειδικό καρεκλάκι είναι η ασφάλεια του παιδιού σου. Όμως αν σε περίπτωση που γίνει έλεγχος και το παιδί δεν κάθεται σε καρεκλάκι, τότε θα σου επιβληθεί πρόστιμο.

Σύμφωνα με τον ΚΟΚ, οι κυρώσεις σε περίπτωση που δεν έχεις παιδικό κάθισμα είναι:

Διοικητικό πρόστιμο ύψος 350€

ύψος 350€ Αφαίρεση άδειας οδήγησης και στοιχείων κυκλοφορίας για 30 ημέρες

Ζώνες ασφαλείας: το πιο απλό μέτρο προστασίας

Η ζώνη ασφαλείας είναι ίσως το πιο απλό αλλά και πιο αποτελεσματικό μέσο προστασίας μέσα στο αυτοκίνητο. Σε περίπτωση ατυχήματος, είναι αυτή που κρατά στη θέση του τόσο τον ενήλικα όσο και το παιδί (μαζί με το παιδικό κάθισμα), μειώνοντας δραστικά τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού.

Για αυτό και ο ΚΟΚ υποχρεώνει όλους τους επιβάτες, χωρίς καμία εξαίρεση, να φορούν ζώνη, είτε κάθονται μπροστά είτε πίσω.

Αυτό που όμως λίγοι γνωρίζουν είναι ότι σε ένα σοβαρό τρακάρισμα οι ζώνες μπορεί να υποστούν ζημιές και να χρειάζονται αντικατάσταση.

Εδώ έρχεται το Pricefox: αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας μπορείς να προσθέσεις την κάλυψη αντικατάστασης ζωνών ασφαλείας σε κάθε πακέτο ασφάλειας αυτοκινήτου.

Ποιο κάθισμα διαλέγω με βάση τους κανονισμούς;

Τα παιδικά καθίσματα χωρίζονται σε δύο πρότυπα: R129 (i-Size) με βάση το ύψος και R44/04 με βάση το βάρος.

Είναι καλύτερο να επιλέξεις με βάση τα εκατοστά/κιλά του παιδιού, όχι τόσο με την ηλικία.

Πώς επιλέγω σε i-Size (R129);

Βασίζεται στο ύψος του παιδιού. Το κάθισμα πρέπει να είναι ανάποδα (δηλαδή να κοιτάει προς τα πίσω) μέχρι 15 μηνών και να έχει δοκιμαστεί για προστασία σε πλευρική πρόσκρουση. Συνήθως στηρίζεται με ISOFIX για καλύτερη ασφάλεια.

40–75/87 cm: βρεφικό «αυγό», πάντα ανάποδα

βρεφικό «αυγό», πάντα ανάποδα 61–105 cm: μένεις με ανάποδη τοποθέτηση όσο χωράει σωστά, μετά το γυρνάς μπροστά αν το επιτρέπει το μοντέλο

μένεις με ανάποδη τοποθέτηση όσο χωράει σωστά, μετά το γυρνάς μπροστά αν το επιτρέπει το μοντέλο 100–150 cm → booster (ιδανικά με πλάτη) με τη ζώνη του αυτοκινήτου

💡Χρήσιμη συμβουλή: Αν είσαι στο όριο ύψους, προτίμησε μοντέλο με μεγαλύτερο περιθώριο για να μη το αλλάξεις σύντομα.

Ποιες είναι οι κατηγορίες στο R44/04 (βάρος);

Ομάδα Βάρος Ενδεικτική Ηλικία

0 Από τη γέννηση μέχρι 10 κιλά 0 – 12 μηνών

0+ Από τη γέννηση μέχρι 13 κιλά 0 – 15 μηνών

1 Από 9 μέχρι 18 κιλά 9 μηνών – 4 ετών

2 Από 15 μέχρι 25 κιλά 4 ετών – 8 ετών

3 Από 22 μέχρι 36 κιλά 8 ετών – 12 ετών

Πού βάζω το κάθισμα για μέγιστη ασφάλεια;

Πίσω κάθισμα : η ασφαλέστερη επιλογή.

: η ασφαλέστερη επιλογή. Μεσαία πίσω αν υπάρχουν σωστά σημεία πρόσδεσης.

αν υπάρχουν σωστά σημεία πρόσδεσης. Μπροστά μόνο όταν δεν υπάρχει εναλλακτική και με απενεργοποιημένο αερόσακο.

Από ποια ηλικία κάθεται το παιδί μου μπροστά;

Ιδανικά το παιδί είναι καλύτερο να κάθεται πίσω μέχρι 12+.

Νομικά, ο ΚΟΚ επιτρέπει μπροστά για <12 ετών μόνο με εγκεκριμένο σύστημα συγκράτησης. Αλλιώς απαγορεύεται.

Είναι υποχρεωτικό να έχω σήμανση/αυτοκόλλητο “Παιδί στο αυτοκίνητο”;

Όχι. Το αυτοκόλλητο είναι προαιρετικό και χρησιμεύει μόνο για να ενημερώνει τους άλλους οδηγούς ότι μέσα στο αυτοκίνητο υπάρχει παιδί. Δεν αντικαθιστά το παιδικό κάθισμα ή τη ζώνη ασφαλείας.

💡Χρήσιμη συμβουλή: Αν το βάλεις, τοποθέτησέ το σε σημείο που δεν εμποδίζει την ορατότητα και μην ξεχνάς ότι η ασφάλεια του παιδιού εξαρτάται πάντα από το σωστό κάθισμα και τη ζώνη.

Χρήσιμες συμβουλές για ασφαλή μετακίνηση παιδιών στο αυτοκίνητο

Η σωστή χρήση του παιδικού καθίσματος είναι πολύ σημαντική, αλλά υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά στην ασφάλεια και την άνεση του παιδιού:

Έλεγξε το κάθισμα πριν από κάθε διαδρομή

Βεβαιώσου ότι είναι καλά δεμένο, δεν κουνιέται περισσότερο από 2-3 εκατοστά και η ζώνη εφαρμόζει σωστά.



Σωστή τοποθέτηση, όχι μόνο γρήγορη

Αφιέρωσε λίγο χρόνο να δέσεις σωστά το παιδί, ακόμα κι αν βιάζεσαι. Οι πιο επικίνδυνες στιγμές είναι συχνά οι μικρές διαδρομές.



Προσαρμογή ζωνών στο σώμα

Οι ιμάντες πρέπει να είναι σφιχτοί, χωρίς κενό. Αν χωράει πάνω από ένα δάχτυλο ανάμεσα στο σώμα και τη ζώνη, είναι χαλαρή.



Αποφυγή παιχνιδιών με αιχμηρές άκρες

Δώσε στο παιδί μαλακά παιχνίδια για το ταξίδι. Σκληρά αντικείμενα μπορεί να τραυματίσουν σε απότομο φρενάρισμα.



Πίσω καθίσματα = ασφαλέστερη επιλογή

Το μπροστινό κάθισμα να χρησιμοποιείται μόνο αν δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα, και πάντα με απενεργοποιημένο αερόσακο.



Καθρέφτης για επίβλεψη

Για τα βρεφικά καθίσματα που κοιτούν προς τα πίσω, βάλε ειδικό καθρεφτάκι ώστε να βλέπεις το παιδί χωρίς να γυρίζεις το κεφάλι.



Αποφυγή φαγητού εν κινήσει

Το φαγητό στο αυτοκίνητο αυξάνει τον κίνδυνο πνιγμού. Προτίμησε σνακ μόνο σε στάσεις.



Δώσε το σωστό παράδειγμα

Αν φοράς πάντα ζώνη, το παιδί θα το δει σαν φυσικό κανόνα και όχι σαν υποχρέωση μόνο για εκείνο.

Κανένας γονιός δεν θέλει να ρισκάρει την ασφάλεια του παιδιού του στο αυτοκίνητο. Το σωστό κάθισμα και η προσοχή στη μετακίνηση είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο είναι να ξέρεις ότι και το ίδιο το αυτοκίνητο είναι ασφαλισμένο με τον καλύτερο τρόπο.