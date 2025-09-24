Με περισσότερους από 120 επαγγελματίες και θεσμικούς φορείς πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» η θεματική εκδήλωση αφιερωμένη στην Ημέρα του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή, με τίτλο «Γιορτή Σοφίας, Πίστης, Ελπίδας & Αγάπης – Safe Deal & Αλφαβητάριο: Παίζουμε, Μαθαίνουμε, Οραματιζόμαστε τον Ασφαλιστή της Νέας Εποχής». Τη διοργάνωση υπέγραψαν η Στέλλα Ζουλινάκη, Insurance Agent, Business Coach -Mentor και Podcaster, δημιουργός του εκπαιδευτικού παιχνιδιού Safe Deal, και ο Αντώνης Δουνδουλάκης, Επιθεωρητής Πωλήσεων και Ανάπτυξης Δικτύων Πρακτόρων, Θεολόγος, Αγιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου «Το Αλφαβητάριο του Διαμεσολαβητή».

Η εκδήλωση τιμήθηκε με την παρουσία όλων των σημαντικών θεσμικών φορέων του ασφαλιστικού κλάδου και εκπροσώπων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ο Πρόεδρος του ΕΕΑ, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, έδωσε τον τόνο, σημειώνοντας ότι «η συνεχής εκπαίδευση και η καινοτομία είναι τα θεμέλια για την ενδυνάμωση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών». Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης η κα Μαρία Δημητριάδη, Πρόεδρος του ΣΠΑΤΕ, ο κ. Λάμπρος Αποστολιώτης, Πρόεδρος του ΠΣΑΣ, και ο κ. Ηλίας Τσολάκης, Πρόεδρος της ΠΟΑΔ, μέσα από επιστολή, με ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία και την αναβάθμιση του επαγγέλματος.

Οι ομιλίες που ακολούθησαν έδωσαν τροφή για σκέψη και ενέπνευσαν το κοινό. Η ψυχοθεραπεύτρια κα. Μαίρη Δήμου ξεχώρισε με την ικανότητά της να συνδέσει την ανάγκη της ασφάλειας με την επαγγελματική ταυτότητα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, αναδεικνύοντας τις τέσσερις υπαρξιακές έννοιες και τα οφέλη των ασφαλιστικών προϊόντων μέσα από βιωματική γνώση. Ο συγγραφέας και αθλητής κ. Νίκος Μιχαλόπουλος προκάλεσε συγκίνηση όταν μίλησε για κομβικές στιγμές της ζωής του — από τον αθλητισμό και το συγγραφικό του έργο έως την κατάκτηση της κορυφής του Κιλιμάντζαρου — δείχνοντας πώς η αισιοδοξία και η δύναμη μετατρέπονται σε γνώση που μοιράζεται. Ο Υπεύθυνος Εκπαίδευσης της Eurolife FFH κ. Βλάσης Γαδ, με την πολυετή του εμπειρία, τόνισε την αναγκαιότητα της συνεχούς εξέλιξης δεξιοτήτων και γνώσεων, σημειώνοντας ότι ο ρόλος του σύγχρονου επαγγελματία δεν περιορίζεται στο προϊόν αλλά απαιτεί πολύπλευρη εκπαίδευση για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε ζεστό και ανθρώπινο κλίμα, με ανοιχτή συζήτηση, networking και τη δυνατότητα για τους συμμετέχοντες να δοκιμάσουν το εκπαιδευτικό παιχνίδι Safe Deal, να ξεφυλλίσουν το βιβλίο «Το Αλφαβητάριο του Διαμεσολαβητή» και να ανταλλάξουν απόψεις. Τον συντονισμό είχε ο έμπειρος δημοσιογράφος κ. Λάμπρος Ρόδης, Αρχισυντάκτης και Διευθυντής Σύνταξης Επιχειρηματικών Εντύπων, που φρόντισε για τη ροή και τη ζωντάνια της βραδιάς.

Χαρακτηριστικές υπήρξαν οι δηλώσεις από τις ομιλίες των διοργανωτών. «Οι ασφαλιστές δεν είμαστε απλοί διανομείς συμβολαίων. Είμαστε «φύλακες» ζωών, οικογενειών και περιουσιών … Μας αξίζει να είμαστε «Αγγελιοφόροι» ηρεμίας , εξασφάλισης, πρόληψης αξιοπρέπειας, ανακούφισης και ελπίδας», σημείωσε η Στέλλα Ζουλινάκη. Από την πλευρά του, ο Αντώνης Δουνδουλάκης δήλωσε:

«Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση δεν είναι επάγγελμα.

Είναι ικανότητα να βλέπεις μακρύτερα και να προνοείς, που σημαίνει ΣΟΦΙΑ

Είναι στάση ζωής, που σημαίνει ΠΙΣΤΗ

Είναι δέσμευση να φροντίζεις για τον άλλον, που σημαίνει ΑΓΑΠΗ

Είναι Λειτούργημα, που σημαίνει που σημαίνει ΕΛΠΙΔΑ».

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από ισχυρές παρουσίες του επαγγελματικού χώρου. Μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν οι κ.κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος ΕΕΑ, Νίκος Γρέντζελος, Α’ Αντιπρόεδρος ΕΕΑ, Χριστίνα Φυτέα, Μέλος Δ.Σ. ΕΕΑ και Πρόεδρος Επιτροπής Ασφαλιστικών Πρακτόρων, Μαρία Δημητριάδη, Πρόεδρος ΣΠΑΤΕ, Λάμπρος Αποστολιώτης, Πρόεδρος ΠΣΑΣ, Βέρα Λιόση, Α’ Αντιπρόεδρος ΠΣΑΣ, Σωτήρης Κουφογιώργος, Γενικός Γραμματέας ΕΣΑΠΕ και Σίμος Μασέλης, Πρόεδρος της Hellenic Association of Loss Adjusters (HALA). Από τις ασφαλιστικές εταιρείες συμμετείχαν η Ειρήνη Νικολοπούλου, Υποδιευθύντρια Πωλήσεων της Eurolife FFH, ο Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Διευθυντής Πωλήσεων & Marketing της Interasco ΑΕΓΑ, ο Διονύσης Ακτύπης, Διευθυντής Πωλήσεων της Ορίζων Ασφαλιστική, η Παροτσίδου Όλγα, Account Manager Groupama, η Βασιλική Ελαιοτριβάρη από τη Hellas Direct, ο Λεωνίδας Πραγκαστής, Claims Supervisor της AFES AG, ο Δημήτρης Διβάνης, Σύμβουλος Διοίκησης & Πωλήσεων της Brokers Union και ο Αθανάσιος Τόγιας, Business Developer της AIG. Ιδιαίτερη παρουσία είχαν επίσης οι κ.κ. Γιάννης Νικολάου, CEO So Easy Insurance Cyprus & Greece, Θράσος Σοφός, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων και Μέλος Δ.Σ. της Sofos Insurance Agency, Βασίλης Αντύπας, Commercial Director της Howden Agents, Κυριακή Σολομακάκη, CEO της Atlas Insurance Agents, Ιωάννης Σαμολαδάς, CEO της Truck Insurance, Γεώργιος Καραγιαννάκης, Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύων της Cover Insurance Brokers και η Βίκυ Αράλη, Founder της ΜΚΟ Immortaliting.

Η βραδιά επιφύλασσε εκπλήξεις και δόθηκαν με κλήρωση 4 βιβλία και σε κάθε παρευρισκόμενο ένα αναμνηστικό δώρο- παιχνίδι.

Ευχαριστούμε την Feel Safe Insurance και την ομάδα της για την πολυεπίπεδη υποστήριξη της εκδήλωσης και την BU για την συμβολική της στήριξη.

Η επιτυχία της διοργάνωσης απέδειξε ότι η συναδελφικότητα, η καινοτομία και η γνώση μπορούν να συναντηθούν και να εμπνεύσουν. Όταν το όραμα συναντά τη δράση, το επάγγελμα μεταμορφώνεται — όχι μόνο ως εργασία, αλλά ως αποστολή και στάση ζωής.