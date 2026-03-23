Σε μια κρίσιμη συγκυρία για την παγκόσμια οικονομία, η ελληνική κυβέρνηση προχωρά στην υλοποίηση μιας νέας δέσμης τεσσάρων στοχευμένων μέτρων, με σκοπό την προστασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τις οικονομικές αναταράξεις που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε δήλωσή του στις 23 Μαρτίου 2026, υπογράμμισε την ανάγκη δημιουργίας ενός κοινωνικού «αναχώματος» απέναντι στη διεθνή αστάθεια, δίνοντας έμφαση στον τομέα των καυσίμων που επηρεάζει άμεσα το κόστος παραγωγής και την καθημερινότητα των πολιτών.

Το πρόγραμμα στήριξης, συνολικού ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, θα τεθεί σε ισχύ για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η στήριξη αυτή απευθύνεται σχεδόν στο σύνολο του πληθυσμού και διαρθρώνεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

Επιδότηση στο Diesel κίνησης: Προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές στην εφοδιαστική αλυσίδα και την αγροτική παραγωγή, η πολιτεία θα επιδοτεί το diesel απευθείας στο δίκτυο διανομής με 16 λεπτά το λίτρο. Με την προσθήκη του ΦΠΑ, το τελικό όφελος για τον καταναλωτή και τον επαγγελματία θα ανέρχεται σε 20 λεπτά το λίτρο. Ψηφιακή Κάρτα Καυσίμων: Για την ενίσχυση των νοικοκυριών, θεσπίζεται ειδική στήριξη που καλύπτει περίπου τα 3 από τα 4 εκατομμύρια ιδιοκτητών οχημάτων. Η ενίσχυση υπολογίζεται μεσοσταθμικά στα 36 λεπτά το λίτρο και μεταφράζεται σε 50 ευρώ το δίμηνο για την ηπειρωτική χώρα και 60 ευρώ για τα νησιά. Η κάρτα θα είναι εξαργυρώσιμη σε πρατήρια, ταξί και μέσα μαζικής μεταφοράς. Στήριξη στον Αγροτικό Τομέα: Για την ανακούφιση των παραγωγών από τις αυξήσεις στα λιπάσματα, το κράτος θα επιχορηγεί το 15% του ύψους των παραστατικών αγοράς τους. Συγκράτηση τιμών στα Ακτοπλοϊκά: Θεσπίζεται ειδική αποζημίωση προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για την κάλυψη του κόστους των ναυτιλιακών καυσίμων, η οποία όμως συνδέεται άρρηκτα με την υποχρέωση παροχής εκπτώσεων στα εισιτήρια, ώστε οι τιμές να παραμείνουν κοντά στα περσινά επίπεδα.

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι 100 εκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν από την τροποποίηση της φορολόγησης των κερδών των παικτών σε διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια «τύπου καζίνο», μια κίνηση που χαρακτήρισε ως δίκαιη παρέμβαση σε έναν τομέα με αυξημένη κερδοφορία και μικρό κοινωνικό αποτύπωμα.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση διατηρεί δημοσιονομικές εφεδρείες για το ενδεχόμενο περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης, καθώς η διάρκεια του πολέμου παραμένει άγνωστη. «Σε αβέβαιες εποχές η πατρίδα χρειάζεται σταθερή πυξίδα στον προσανατολισμό της», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και κοινωνικής συνοχής.