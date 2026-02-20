Σε ένα μοναδικό σκηνικό δίπλα στη θάλασσα, με φόντο τον Θερμαϊκό, περισσότεροι από 60 επαγγελματίες της ασφαλιστικής αγοράς, είχαν την ευκαιρία να ξεκινήσουν την ημέρα με εξαιρετικό φαγητό και επιλεγμένο κρασί, σε ένα περιβάλλον χαλαρό αλλά ουσιαστικό. Το networking προηγήθηκε της ημερίδας και λειτούργησε ως φυσική γέφυρα σύνδεσης: συζητήσεις γύρω από το τραπέζι, ανταλλαγή εμπειριών, ιδέες και πραγματικές ιστορίες από την αγορά, αλλά το σημαντικότερο θετική διάθεση και πολλά αληθινά χαμόγελα!

Η ενέργεια, η συμμετοχή και η αλληλεπίδραση των περισσότερων από 60 επαγγελματιών της ασφαλιστικής αγοράς επιβεβαίωσαν ότι η επιτυχία δεν ήταν απλώς αριθμητική — ήταν βιωματική.

Την έναρξη της εκδήλωσης έκανε η Πρόεδρος του MDRT Ελλάδος, Κατερίνα Χαραλαμπίδου, παρουσιάζοντας τους τέσσερις πυλώνες του MDRT.

Στον πρώτο πυλώνα, ανακοινώθηκαν 16 νέα μέλη MDRT, τα οποία επέλεξαν να ενταχθούν σε μια κοινότητα που επενδύει στη δύναμη του «μαζί», ενώ παρουσιάστηκαν οι δράσεις της νέας χρονιάς: workshops, Power Tables, Power Talks, συνεντεύξεις MDRT Views και στοχευμένη ψηφιακή προβολή των μελών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο MDRT Academy, τον δεύτερο πυλώνα του MDRT, με περισσότερα από 20 νέα μέλη να επιλέγουν φέτος την οργανωμένη επαγγελματική εξέλιξη, καθώς και στο MDRT Center for Field Leadership (τρίτος πυλώνας του MDRT), με τον Θωμά Παπαθανασίου να αποτελεί το πρώτο μέλος από τη Θεσσαλονίκη που εντάσσεται στο πρόγραμμα ηγεσίας.

Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η παρουσίαση του MDRT Foundation, με τις εγκεκριμένες χορηγίες που προτάθηκαν από Έλληνες members MDRT να φτάνουν συνολικά τα 30.000 δολάρια για το 2025, ενισχύοντας οργανισμούς όπως το «Χαμόγελο του Παιδιού», η «Φλόγα», οι «Παιδικές Καρδιές Βορείου Ελλάδος», η Μονάδα Αυτιστικού Ατόμου «ΕΛΠΙΔΑ» και άλλους σημαντικούς φορείς.

Ακολούθησε συνέντευξη του μέλους MDRT Θωμά Πουρλίδα, ενός επαγγελματία που συνδυάζει υψηλές επιδόσεις με βραβευμένο ήθος («Βραβείο Ήθους Σκαλίγκου») και διεθνή αθλητική δράση υπεραποστάσεων, μετατρέποντας την προσωπική υπέρβαση σε κοινωνική προσφορά.

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με εξειδικευμένη φορολογική ενημέρωση από τον οικονομολόγο Γεώργιο Μουτσιάνα, καθώς και παρουσίαση χρηματοδοτικών εργαλείων από τη Χρύσα Μουτσιάνα, προσφέροντας πρακτικές κατευθύνσεις για τον σύγχρονο ασφαλιστικό επαγγελματία.

Στο δεύτερο μέρος, ο Digital Strategy Consultant Δημήτρης Κορύλλος ανέλυσε σύγχρονες στρατηγικές digital marketing και performance, εστιάζοντας στην αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων για την ενίσχυση της παρουσίας και της παραγωγικότητας των ασφαλιστικών συμβούλων.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μια εμπνευσμένη ομιλία της ορειβάτισσας Κικής Τσακαλδήμη, επικεφαλής της πρώτης Ελληνικής Γυναικείας Αποστολής στο Έβερεστ, η οποία μίλησε για ανθεκτικότητα, αυτοηγεσία και υπέρβαση ορίων — μεταφέροντας ένα ισχυρό μήνυμα προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης.

Το MDRT Workshop Θεσσαλονίκης επιβεβαίωσε ότι η επαγγελματική ανάπτυξη δεν περιορίζεται στη γνώση, αλλά ενισχύεται μέσα από την κοινότητα, τη συνεργασία και την κοινωνική ευθύνη.