Σε καθοδική πορεία επιμένουν τα ασφάλιστρα οχημάτων παρά το γεγονός ότι οι τιμές των αυτοκινήτων στην Ελλάδα κινούνται ανοδικά, όπως εξάλλου και τα κόστη ανταλλακτικών και επισκευής των Ι.Χ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό Νοεμβρίου, τα ασφάλιστρα οχημάτων καταγράφουν πτώση κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε ετήσια βάση, όταν τα καινούργια αυτοκίνητα διαρκώς ακριβαίνουν (+2,1% ο σχετικός Δείκτης τον Νοέμβριο), όπως και τα ανταλλακτικά και αξεσουάρ οχημάτων (+4%).

Όσο για τα μεταχειρισμένα Ι.Χ., εμφανίζουν τιμές μειωμένες κατά 5%, δίχως ωστόσο αυτό να δικαιολογεί την… έκπτωση που σημειώνεται στα ασφάλιστρα οχημάτων.

Ανώτατα τα στελέχη της αγοράς επισημαίνουν ότι η καταγραφή της ΕΛΣΤΑΤ δεν αποτυπώνει με απόλυτη ακρίβεια το τι πραγματικά συμβαίνει με τις τιμολογήσεις των υπηρεσιών κλάδου Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Οχημάτων, καθότι οι μεταβολές στα ασφάλιστρα πραγματοποιούνται μέσω παραμετροποοημένου συστήματος, που εφαρμόζει η πλειονότητα των ασφαλιστικών εταιρειών, οπότε δεν είναι απόλυτα ορατές στους τιμολήπτες.

Το ID έχει αναφέρει, εξάλλου, για ποιες περιπτώσεις οχημάτων οι ασφαλιστικές εταιρείες ακριβαίνουν τα ασφάλιστρα τους.