Η Affidea, κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα και την Ευρώπη, αναγνωρίζοντας τη σημαντική αποστολή και την πολύτιμη προσφορά των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και του πολιτικού προσωπικού, συνεχίζει και τη νέα χρονιά να στέκεται έμπρακτα στο πλευρό τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Affidea ανακοινώνει την παράταση της ισχύουσας παροχής πλήρους απορρόφησης της συμμετοχής σε ιατρικές εξετάσεις για όλα τα εν ενεργεία στελέχη των:

Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας

Γενικού Επιτελείου Ναυτικού

Γενικού Επιτελείου Στρατού

καθώς και για το πολιτικό προσωπικό, έως και τις 31 Μαρτίου 2026.

Παράλληλα, μέσω ειδικού ενημερωτικού βίντεο, επεξηγεί τις δύο σημαντικές αλλαγές στην παροχή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων:

Οι ωφελούμενοι μπορούν πλέον να πραγματοποιούν εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις και σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.

Η συνταγογράφηση δεν περιορίζεται πλέον αποκλειστικά σε στρατιωτικούς ιατρούς, αλλά μπορεί να πραγματοποιείται από οποιονδήποτε νόμιμο ιατρό, δημόσιο ή ιδιώτη.

Παρακολουθείστε ΕΔΩ το σχετικό βίντεο.

Επιπλέον, όλοι οι ωφελούμενοι εξακολουθούν να δικαιούνται επιπρόσθετη έκπτωση 20% σε όλες τις υπηρεσίες των δερματολογικών ιατρείων CityMed, που ανήκουν στον Όμιλο Affidea.

Με έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, προηγμένη τεχνολογία και διαρκή προσήλωση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, η Affidea εγγυάται υψηλού επιπέδου φροντίδα υγείας για όλους όσοι βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή υπεράσπισης της εθνικής κυριαρχίας.