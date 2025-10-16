Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε η 2η Διαδραστική Έκθεση «Πάρε τον Έλεγχο του Βάρους σου», υπό την αιγίδα Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα. Η δράση επιβεβαίωσε τη δυναμική της ως θεσμός ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την υγιεινή διατροφή, τη φυσική δραστηριότητα και τη συνολική ευζωία, αναδεικνύοντας το μήνυμα ότι η ευζωία είναι στάση ζωής.

Περισσότεροι από 100 συντελεστές και 23 οργανισμοί συμμετείχαν σε δύο ημέρες γεμάτες δράση, συμμετοχή και χαμόγελα, όπου γνώση και εμπειρία συναντήθηκαν με ψυχαγωγία, βιωματική μάθηση και έμπνευση.

Μια εμπειρία γνώσης, συμμετοχής και έμπνευσης

Η πρώτη ημέρα της έκθεσης ξεκίνησε με τη δυναμική παρουσία του Δήμου Αθηναίων και δράσεις από τα Δημοτικά Ιατρεία, που πρόσφεραν δωρεάν λιπομετρήσεις και ενημέρωση για τη σημασία της πρόληψης.

Οι επισκέπτες συμμετείχαν σε βιωματικές δραστηριότητες γύρω από τη συναισθηματική σχέση με το φαγητό, τη δύναμη της σωστής αναπνοής στη διαχείριση του στρες και ως εργαλείο ευεξίας, καθώς και τη διάθεση για προσωπική αλλαγή μέσα από διαδραστικά τεστ και ασκήσεις αυτογνωσίας.

Παράλληλα, διακεκριμένοι διαιτολόγοι, διατροφολόγοι και γιατροί μοιράστηκαν πρακτικές συμβουλές και επιστημονικές οδηγίες για τη διαχείριση του σωματικού βάρους, την υιοθέτηση ισορροπημένων συνηθειών διατροφής και την ενίσχυση της ευεξίας στην καθημερινότητα.

Μέσα από τη δράση «Τα Μυστικά που Κρύβει το Ράφι», οι επισκέπτες έμαθαν να “διαβάζουν” σωστά τις ετικέτες των τροφίμων και να κάνουν έξυπνες επιλογές στο σούπερ μάρκετ, ανακαλύπτοντας πώς μικρές αλλαγές μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην υγεία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσέλκυσε και η παρουσία του Πανελλήνιου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας, που με βιωματικές δράσεις, ενημερωτικές συζητήσεις και δραστηριότητες για παιδιά ανέδειξε τον ρόλο της πρόληψης και της συμβουλευτικής στην καθημερινή φροντίδα της υγείας, προσελκύοντας μεγάλο αριθμό επισκεπτών όλων των ηλικιών.

Το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει εμπνευστικές συζητήσεις για τη δύναμη της επανεκκίνησης, τη σημασία της ψυχικής ανθεκτικότητας, αλλά και τον ρόλο της άσκησης ως εργαλείο ευεξίας.

Ο Παραολυμπιονίκης Ευάγγελος Κακοσαίος, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, μοιράστηκε ένα μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας για τη δύναμη της επανεκκίνησης και τη σημασία του αθλητισμού ως πηγής ψυχικής και σωματικής ισορροπίας.

Δώστε βάρος: Αθλητισμός, υγεία και θετικά πρότυπα

Η δεύτερη ημέρα πλημμύρισε με ενέργεια και παιδικά χαμόγελα, καθώς η Κολυμβητική Ακαδημία των Εκπαιδευτηρίων Πλάτωνα και ο Α.Ο. Ωκεανός μετέφεραν το μήνυμα ότι ο αθλητισμός καλλιεργεί υγεία, χαρακτήρα και συνεργασία ενώ ομάδες νέων αθλητών ανέδειξαν τη σημασία του αθλητισμού χωρίς αποκλεισμούς, τη συνεργασία και τη χαρά της προσπάθειας.

Ακολούθησε συζήτηση με τον Κωνσταντίνο Λεμπέση, προπονητή της Ακαδημίας Κολύμβησης Πλάτωνα, γύρω από το αποτύπωμα που αφήνει ο αθλητισμός στη ζωή των ανθρώπων, με έμφαση στις αξίες της συνέπειας, της πειθαρχίας και της ομαδικότητας.

Ο Πρωταθλητής Ευρώπης και Πρεσβευτής του Action4Obesity, Γιάννης Δρυμωνάκος, μοιράστηκε μια προσωπική και συγκινητική ιστορία αποδοχής, υπέρβασης και αυτοπεποίθησης, εμπνέοντας μικρούς και μεγάλους.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο πρώτος κάτοχος παγκόσμιου ρεκόρ στην Ελλάδα στο άλμα επί κοντώ, Χρήστος Παπανικολάου, προσδίδοντας στην εκδήλωση το μήνυμα της επιμονής, της προσπάθειας και της πίστης στη δύναμη του ανθρώπου.

Διαδραστικές εμπειρίες για όλες τις ηλικίες

Η έκθεση πρόσφερε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και εργαστηρίων ευεξίας για μικρούς και μεγάλους:

προγράμματα pilates , χοροθεραπείας και θεραπευτικής φωτογραφίας ,

, και , εργαστήρια υγιεινής μαγειρικής και έξυπνων επιλογών διατροφής ,

, δράσεις για τη διατροφική εκπαίδευση των παιδιών μέσα από παιχνίδι, δημιουργία και ζωγραφική,

μέσα από παιχνίδι, δημιουργία και ζωγραφική, καθώς και προβολή του βραβευμένου ντοκιμαντέρ «Το Τέλειο Γεύμα», αφιερωμένου στη μεσογειακή διατροφή.

Οι επισκέπτες ενημερώθηκαν για τη σύνδεση παχυσαρκίας και καρκίνου, την αξία της σωστής ανάγνωσης των διατροφικών ετικετών, καθώς και για τις πρώτες βοήθειες από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό με επιδείξεις και βιωματικά εργαστήρια εκπαίδευσε μικρούς και μεγάλους, αναδεικνύοντας τη σημασία της ετοιμότητας, της προσφοράς και της αλληλεγγύης στην καθημερινή ζωή!

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσέλκυσε η δράση «Ρώτα το Γιατρό», μέσα από την οποία οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήσεις σε γιατρούς και επαγγελματίες υγείας για ζητήματα διατροφής, άσκησης και διαχείρισης βάρους, σε ένα κλίμα αμεσότητας και εμπιστοσύνης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μια γιορτή χορού, που απέδειξε ότι η κίνηση είναι χαρά και τρόπος ζωής, από το Λύκειο Ελληνίδων και τους Fabian Ballejos & Ζανέτα Λεωνίδη.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τους συντελεστές της έκθεσης, τους ομιλητές, τους αθλητές και τους επαγγελματίες υγείας που συμμετείχαν, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της έκθεσης στο https://action4obesity.gr.

Μαζί για την πρόληψη και τη συλλογική δράση

Η Συμμαχία για την Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας ευχαριστεί θερμά όλους τους συντελεστές για την προσφορά τους και τους χορηγούς και υποστηρικτές MINDVIEW Strategy & Research, Novo Nordisk, Pharmaserve Lilly, Ελληνικά Έλαια Α.Ε., Power Health, Γιώτης, Φάρμα Κουκάκη και Φρεσκούλης, για τη στήριξή τους.

Το Όραμα της Συμμαχίας

Η Συμμαχία για την Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας – Action4Obesity παραμένει προσηλωμένη στο όραμά της να προάγει την ευζωία ως στάση ζωής, μέσα από ενημέρωση, συνεργασία και δράσεις που ενδυναμώνουν πολίτες και κοινότητες. Με πίστη στη δύναμη της συλλογικής δράσης και στη διεπιστημονική συνεργασία, η Συμμαχία συνεχίζει να ενώνει φορείς, ειδικούς και κοινωνικούς εταίρους, για να αντιμετωπίσει την «πανδημία» της παχυσαρκίας με γνώση, ευαισθησία και θετικό πνεύμα.

Γιατί η παχυσαρκία είναι μια πρόκληση που χρειάζεται συλλογική δράση — και μαζί μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε.

Σχετικά με τη Συμμαχία για την Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας

Η Action4Obesity είναι ένα δίκτυο 34 οργανισμών από τον χώρο της υγείας, της εκπαίδευσης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών. Στόχος της είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση της παχυσαρκίας μέσα από ενημέρωση, συνεργασία και δράσεις που ενδυναμώνουν πολίτες και κοινότητες.