Παρέμβαση σε σχέση με το πρόβλημα της έλλειψης πόσιμου νερού στην Αίγινα πραγματοποίησε ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου,

Υποψήφιος Περιφερειάρχη Αττικής, ενώ συνέβαλε στην παράδοση 100.000 φιαλών με νερό στη νησί. Ειδικότερα σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

Επίτιμου Διδάκτορα ΠΑΠΕΙ & Γεωπονικού Πανεπιστημίου ΑθηνώνΑνταποκρινόμενος στα αιτήματα κατοίκων της Αίγινας, που ζητούσαν από τηλεοπτική εκπομπή την παρέμβαση φορέων για πόσιμο νερό, ζήτησα από επιχειρήσεις εμφιάλωσης νερού να στηρίξουν με προσφορές τα συγκεκριμένα αιτήματα.

Μίλησα με τον δήμαρχο της Αίγινας, οι εταιρείες παρέδωσαν ΔΩΡΕΑΝ 100.000 φιάλες νερού και πήγα και εγώ ο ίδιος προσωπικά να τις παραδώσω, ζητώντας να δοθούν κατά προτεραιότητα σε σχολεία, νοσοκομεία και ιδρύματα.

Στην παράδοση ήταν παρόντες και ο σύνδεσμος των επιχειρήσεων της Αίγινας και, βεβαίως, δεν ήταν μια μεμονωμένη πράξη από την πλευρά του ΕΕΑ, καθώς ανάλογες προσφορές έχουμε κάνει σε πολλές περιοχές της Αττικής, στην Εύβοια, στη Θεσσαλία, στην Πελοπόννησο, στον Έβρο και στο ακριτικό Καστελόριζο.

Όσο για κατάσταση στην Αίγινα, έχει καταλάβει κανείς στην Περιφέρεια Αττικής το μέγεθος της εξαθλίωσης αλλά και τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία που έχει προκαλέσει στην κοινωνία του νησιού η επί μήνες έλλειψη πόσιμου νερού; Ή μήπως ο αγωγός δεν είναι έργο της Περιφέρειας;

Πάντως, εγώ με τα ίδια ρούχα πηγαίνω παντού, γιατί δεν έχω ειδική «trendy» στολή για τις πυρκαγιές, άλλη για τις πλημμύρες και άλλη για να εγκαινιάζω μία παιδική χαρά, η οποία πλέον δεν υπάρχει.

Όπως επίσης δεν είναι του χαρακτήρα μου και της δημοκρατικής μου παράδοσης να παρεμβαίνω στην κυβέρνηση, ώστε να μην παρευρίσκονται και φωτογραφίζονται υπουργοί και βουλευτές σε εκδηλώσεις θεσμικού φορέα. Ούτε μπορούσα να φανταστώ ότι θα βλέπουμε «Γκρουεζες» σε διάφορες περιοχές της Αττικής να απειλούν με διαγραφές όσους, επίσης, συνομιλούν ή παρευρίσκονται σε εκδηλώσεις θεσμικού φορέα.

Τέλος, τα χρήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, και δη των περιφερειών, δεν μοιράζονται με σκοπό την επιρροή σε δημάρχους, οι οποίοι ανήκουν σε αντιπολιτευόμενο χώρο. Αξιοσημείωτο είναι πάντως το γεγονός ότι βλέπουμε σχεδόν καθημερινά να διοργανώνονται φιέστες από την Περιφέρεια όπου παρουσιάζονται μακέτες έργων. Την ίδια στιγμή διακρίνουμε επίσης μία προσπάθεια οικειοποίησης έργων προηγούμενης διοίκησης.

ΥΓ 1. Στα 100 χρόνια λειτουργίας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών – με τα τελευταία 15 χρόνια να έχω την τιμή να είμαι εγώ Πρόεδρος του- στην είσοδο του κτηρίου γράφει καθαρά το όνομα του επιμελητηρίου. Δεν γράφει Διοικητήριο γιατί πολύ απλά Διοικητήρια έχουν τα στρατόπεδα.

ΥΓ 2. Το πολύ σημαντικό έργο για τους κατοίκους του Μοσχάτου και της Καλλιθέας -ένα έργο όμως που έχει «κόψει» την πρόσβαση μεταξύ των δύο όμορων Δήμων, έχει σημειώσει καθυστέρηση και έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα- πότε έχει σκοπό να το ολοκληρώσει η Περιφέρεια;

ΥΓ. 3. Η αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους της Αττικής έχει εξελιχθεί σε μάστιγα για τους κατοίκους ενώ έχει και πολλές οικονομικές συνέπειες για την αγορά. Η Περιφέρεια Αττικής έχει καταθέσει κάποια πρόταση για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών;