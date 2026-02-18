Σε μια ζεστή και ιδιαίτερα επιτυχημένη βραδιά, το ΠΑΡΟΝ πραγματοποίησε την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».

Η βραδιά ξεκίνησε στη «Γέφυρα» του χώρου, όπου η ομάδα του ΠΑΡΟΝ υποδέχθηκε συνεργάτες, εκπροσώπους ασφαλιστικών εταιρειών και εκλεκτούς προσκεκλημένους.

Η Εμπορική Διευθύντρια του ΠΑΡΟΝ, κα Χριστίνα Φυτέα, απηύθυνε έναν θερμό χαιρετισμό από καρδιάς, αναφερόμενη στην ανάγκη να επικρατήσει ένα σταθερό κλίμα ενότητας στον ασφαλιστικό χώρο, επισημαίνοντας ότι ο κλάδος οφείλει να λειτουργεί ως ένα ισχυρό πλέγμα προστασίας για τους πολίτες και τις οικογένειές τους. Παράλληλα, ευχήθηκε σε όλους υγεία, προσωπική και επαγγελματική πρόοδο, δημιουργικότητα και δύναμη, ώστε οι προκλήσεις να μετατρέπονται σε ευκαιρίες, εκφράζοντας την αισιοδοξία της ότι το 2026 θα είναι μια χρονιά σταθερότητας, εξέλιξης και νέων επιτυχιών.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του ΠΑΡΟΝ, κ. Θάνος Ψιμάρας, έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα, ευχόμενος το 2026 να είναι μια χρονιά ευλογημένη, δημιουργική και παραγωγική για όλους. Τυχεροί της βραδιάς, που κέρδισαν το φλουρί, ήταν ο κ. Αντώνης Παπαδημητρίου και ο κ. Κωνσταντίνος Μπελίτσης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ανώτατα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, μεταξύ των οποίων ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife FFH κ. Νίκος Δελένδας, ο Διευθυντής Πωλήσεων της Eurolife FFH κ. Νίκος Χουλιάρας, ο Διευθυντής Δικτύων, Ομαδικών Ασφαλίσεων και Affinities της Eurolife FFH κ. Λεωνίδας Σίδερης, η General Sales Manager της ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστικής κα Ναταλία Γιαννιού, καθώς και η κα Κάτια Χουρμούζη, Διευθύντρια Τομέα Ανάπτυξης Ελευθέρου Δικτύου της Groupama Ασφαλιστικής, μαζί με πλήθος στελεχών ασφαλιστικών εταιρειών, συνεργατών και μελών του διοικητικού προσωπικού του ΠΑΡΟΝ.

Στο δεύτερο μέρος της βραδιάς, οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν την παράσταση «Το Μεγάλο μας Τσίρκο», το εμβληματικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη, σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. Πρόκειται για ένα έργο-σταθμό του νεοελληνικού θεάτρου, το οποίο, μέσα από τη μορφή επιθεώρησης, ξετυλίγει με σατιρική διάθεση αλλά και βαθιά συγκίνηση κομβικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας — από την Τουρκοκρατία και την Επανάσταση έως τα νεότερα πολιτικά γεγονότα.

Με ευρηματική σκηνοθεσία, ζωντανή μουσική και έντονες εναλλαγές συναισθημάτων, η παράσταση συνδύασε τον καυστικό σχολιασμό με τη νοσταλγία και τη συλλογική μνήμη. Το κοινό παρακολούθησε με αμείωτο ενδιαφέρον και, στο τέλος, καταχειροκρότησε όλους τους συντελεστές, αναγνωρίζοντας τη δύναμη και τη διαχρονικότητα ενός έργου που εξακολουθεί να συνομιλεί ουσιαστικά με τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε κλίμα ενθουσιασμού και αισιοδοξίας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική πορεία του ΠΑΡΟΝ και τη σταθερή του δέσμευση για ανάπτυξη, συνεργασία και εξέλιξη στη νέα χρονιά.