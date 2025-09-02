Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο ΣΕΜΑ συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, φιλοξενούμενος στο περίπτερο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Ε.Α.). Η παρουσία αυτή αποσκοπεί στην ανάδειξη του ρόλου των μεσιτών ασφαλίσεων και της συμβολής τους στην οικονομία και την κοινωνία, ενώ πλαισιώνεται από την ενεργό συμμετοχή του Διοικητικού Συμβουλίου και από δράσεις που τονίζουν τη σημασία της ιδιωτικής ασφάλισης για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη ΔΕΘ, ο ΣΕΜΑ διοργανώνει ειδική εκδήλωση γνωριμίας και διαλόγου με τους Μεσίτες Ασφαλίσεων της Βόρειας Ελλάδας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 12:00 έως τις 15:00, στην αίθουσα «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Θ.).



Η πρωτοβουλία αυτή προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων γύρω από τα επίκαιρα ζητήματα της ιδιωτικής ασφάλισης, για ενημέρωση σχετικά με το έργο και τη στρατηγική του ΣΕΜΑ, καθώς και για ενίσχυση της συνεργασίας με την επιχειρηματική κοινότητα της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης Βόρειας Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΜΑ κ. Κωστής Αλφιέρης δήλωσε σχετικά :

«Η συμμετοχή μας στη ΔΕΘ σηματοδοτεί το άνοιγμα του Συνδέσμου σε νέους ορίζοντες και τη δέσμευσή μας να βρισκόμαστε δίπλα στους συναδέλφους της Βόρειας Ελλάδας. Οι μεσίτες ασφαλίσεων αποτελούν στρατηγικούς συμβούλους για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες και με αυτή την πρωτοβουλία επιβεβαιώνουμε τον ρόλο μας ως ουσιαστικού συνδετικού κρίκου ανάμεσα στην αγορά και την κοινωνία.» Με συνέπεια και σταθερό όραμα, ο ΣΕΜΑ συνεχίζει να επενδύει στην εξωστρέφεια, την ενότητα και τη διεύρυνση των συνεργασιών, προβάλλοντας τον καθοριστικό ρόλο των μεσιτών ασφαλίσεων στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα.