Για τους κινδύνους και τις προκλήσεις της ψηφιακής υγείας και το ρόλο του Cyberinsurance μίλησε σε τεταρτοετείς φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ο Νίκος Γεωργόπουλος, Digital Risk Insurance Broker και Cyber Resilience Strategist.

Η ομιλία, με θέμα Digital Health Risk Management, ανέδειξε τη ραγδαία σύγκλιση μεταξύ Ψηφιακής Υγείας, Τεχνητής Νοημοσύνης, Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλισης — ένα οικοσύστημα που εξελίσσεται δυναμικά. Όπως τόνισε ο κ. Γεωργόπουλος, η παγκόσμια αγορά της ψηφιακής υγείας αναμένεται να αγγίξει τα 1,1 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2032, χάρη στη διάδοση της τηλεϊατρικής, των wearables και των εφαρμογών AI στη διάγνωση και πρόληψη.

Ωστόσο, η ανάπτυξη αυτή συνοδεύεται και από αυξημένες απειλές. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι σοβαρότεροι κυβερνοκίνδυνοι για οργανισμούς υγείας, με έμφαση σε:

Ransomware επιθέσεις , που συνεχίζουν να πλήττουν ευαίσθητες υποδομές.

Phishing , το οποίο αποτελεί την απαρχή σχεδόν του 90% των περιστατικών παραβίασης δεδομένων.

Την έλλειψη εκπαίδευσης, που παραμένει ο καθοριστικός παράγοντας πίσω από τις περισσότερες επιτυχημένες κυβερνοεπιθέσεις.

Ως Digital Risks Insurance Broker της Cromar Insurance Brokers SA και μέλος του Hellenic Digital Health Cluster, ο κ. Γεωργόπουλος παρουσίασε τις βασικές αρχές μιας στιβαρής αμυντικής στρατηγικής: συνεχή εκπαίδευση προσωπικού, υιοθέτηση ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA) και πλήρη συμμόρφωση με κανονιστικά πλαίσια όπως το GDPR, η NIS2 και το AI Act.

Ο ίδιος εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους φοιτητές για την ενεργή συμμετοχή και το ζωηρό ενδιαφέρον τους, καθώς και προς τους καθηγητές Ιωάννη Βαλαή και Χρήστο Μιχαήλ για τη διοργάνωση της εκδήλωσης.

Η διασφάλιση των τεχνολογιών υγειονομικής περίθαλψης, υπογράμμισε, αποτελεί μια διαρκή διαδικασία επαγρύπνησης και προσαρμογής απέναντι σε διαρκώς εξελισσόμενες ψηφιακές απειλές.