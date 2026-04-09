Η Groupama Ασφαλιστική φιλοξένησε στα γραφεία της πασχαλινό bazaar, σε συνεργασία με τους οργανισμούς «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και «Παιδικά Χωριά SOS», οι οποίοι προσφέρουν καθημερινά φροντίδα και στήριξη σε παιδιά και οικογένειες που το έχουν ανάγκη.

Η δράση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Απριλίου και προσέλκυσε εργαζομένους, συνεργάτες, αλλά και κατοίκους της περιοχής, που συμμετείχαν με ενθουσιασμό. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να επιλέξουν μέσα από μια μεγάλη ποικιλία πασχαλινών δώρων και χειροποίητων δημιουργιών, συμβάλλοντας παράλληλα με κάθε αγορά τους, στην οικονομική ενίσχυση των δύο οργανισμών.

Σταθερή στη δέσμευσή της για κοινωνική υπευθυνότητα, η Groupama Ασφαλιστική συνεχίζει να υποστηρίζει δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, ενισχύοντας φορείς που επιτελούν σημαντικό έργο για την προστασία των παιδιών και τη στήριξη της οικογένειας

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» δραστηριοποιείται πανελλαδικά για την προστασία παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο ή έχουν ανάγκη υποστήριξης, παρέχοντας υπηρεσίες πρόληψης, παρέμβασης και βοήθειας σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την παιδική προστασία.

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος αναπτύσσουν προγράμματα φροντίδας για παιδιά που στερούνται γονικής μέριμνας, ενώ παράλληλα υλοποιούν δράσεις στήριξης και ενδυνάμωσης οικογενειών, με στόχο κάθε παιδί να μεγαλώνει σε ένα ασφαλές και σταθερό περιβάλλον.