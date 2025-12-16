Την άμεση εφαρμογή του νόμου που προβλέπει την επιβολή κυρώσεων σε όσες επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο άνω των 500.000 ευρώ και δεν είναι ασφαλισμένες έναντι του κινδύνου των φυσικών καταστροφών, ζητούν οι ασφαλιστές από την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες του ID, φέτος στον πληθυσμό των ασφαλισμένων επιχειρήσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας προστέθηκαν μόλις 4.000, αυξάνοντας, βάσει ανεπίσημων στοιχείων, τον συνολικό αριθμό τους στις 34.000. Μάλιστα, κατά τα ίδια στοιχεία οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται να ασφαλιστούν από το νόμο έναντι φυσικών καταστροφών υπολογίζονται στις 90.000.

Όπως εξηγούν ανώτατα στελέχη της αγοράς, τα ανωτέρω στατιστικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι η επιχειρηματική κοινότητα στην πλειονότητά της αδιαφορεί για την εφαρμογή του νόμου, παραμένοντας εκτεθειμένη σε ένα σοβαρότατο κίνδυνο όπως αυτός των φυσικών καταστροφών, ο οποίος μπορεί να τις οδηγήσει σε οικονομικό αδιέξοδο.

Πέραν των άλλων, η ασφαλιστική αγορά στερείται έσοδα τα οποία θα συνέβαλαν σημαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξή της.