Κάθε μέτρο που συμβάλλει στην προστασία των επιχειρήσεων είναι θετικό. Συντελεί στην δόμηση ενός περιβάλλοντος, πιο διαφυλαγμένου και πιο ασφαλούς για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος Ε.Ε.Α, Επίτιμος Διδάκτορας ΠΑ.ΠΕΙ. & Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Το άρθρο δημοσιεύτηκε στον Οδηγό Ασφάλισης, της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ στις 14/12/2025 )

Σαφώς και είναι αναγνωρίσιμο ότι η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για την υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών άνω των 500 χιλιάδων ευρώ έχει επωφελές αντίκτυπο και ιδιαίτερη σημασία για την αγορά και την οικονομία.

Εμείς ως Επαγγελματικό Επιμελητήριο πρωτοστατήσαμε σε αυτή την εξέλιξη και συνεχίζουμε την προσπάθεια ασφαλιστικής κάλυψης των επιχειρήσεων καθώς και των κατοικιών. Είναι σημαντικό η πολιτεία να παραμείνει προς αυτή την κατεύθυνση και να αξιοποιήσει περισσότερο την ιδιωτική ασφάλιση στις μελλοντικές επιλογές της για την προστασία της οικονομίας αλλά και της κοινωνίας. Διότι, η κλιματική κρίση εξελίσσεται και τα καταστροφικά φαινόμενα γίνονται συχνότερα και πιο ισχυρά. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να είμαστε προετοιμασμένοι με μέτρα, πρωτοβουλίες αλλά και με μηχανισμούς ανάταξης των τυχόν καταστροφών.

Στην πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση που υποχρέωσε τις επιχειρήσεις να ασφαλιστούν, είδαμε άμεσα ότι υπήρχε κενό γιατί κάποιες επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτήρια προ του 1960 ή είναι εκτός αντισεισμικού κανονισμού, δεν μπορούσαν να ενταχθούν στο μέτρο καθώς δεν τις ασφάλιζαν οι εταιρείες.

Έτσι και πάλι με παρέμβασή μας καταφέραμε να βρεθεί λύση ώστε σε αυτές τις περιπτώσεις επιχειρήσεων να μην τους επιβληθεί άδικα πρόστιμο καθώς η μη ασφάλισή τους οφείλεται σε λόγους αντικειμενικούς.

Ωστόσο η μη επιβολή προστίμου σε αυτές είναι ένα πρώτο προσωρινό βήμα. Το δεύτερο και ουσιώδες είναι να μπορέσουν και αυτές οι επιχειρήσεις να βρεθούν κάτω από ασφαλιστική κάλυψη καθώς αυτό θα συντελέσει στην προστασία τους. Προς αυτή την κατεύθυνση γνωρίζουμε ότι εργάζεται και η ασφαλιστική βιομηχανία. Η εμπειρία από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές μας έχει δείξει ότι η ασφαλιστική κάλυψη είναι σωτήρια λύση όταν γίνει κάποια ζημιά από ακραίο φυσικό φαινόμενο. Αντίθετα, όταν δεν υπάρχει η ιδιωτική ασφάλιση, τότε η κρατική αρωγή είναι ισχνή, καθυστερεί και συνήθως δεν επαρκεί για τη συνολική αποκατάσταση της ζημιάς.

Είναι μεγάλο θέμα αυτό καθώς σε μια οικονομία οι επιχειρήσεις έχουν δομικό ρόλο. Η διακοπή ή η ασυνέχεια στην λειτουργία τους έχει αντίκτυπο και οικονομικό και κοινωνικό και διαταράσσει την ομαλότητα που χρειάζεται η αγορά για να μπορεί να εξελιχθεί.

Οι φυσικές καταστροφές προκαλούν τεράστιες ζημιές, χάνονται δραστηριότητες, καταστρέφονται υποδομές, χάνονται θέσεις εργασίας και αλυσιδωτά προκαλείται σημαντική αναστάτωση με προφανείς συνέπειες.

Εκεί που πρέπει να δώσουμε βάρος και να ενταθούν οι προσπάθειες της ασφαλιστικής αγοράς προς αυτή την κατεύθυνση είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων για την νομοθετική τους υποχρέωση και η ενημέρωση του συνόλου των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών, για τη σημασία της αυτόβουλης επιλογής να ασφαλιστούν.

Να θυμίσω ότι με βάση τον νέο νόμο, κατοικίες με αξία άνω των 500.000 ευρώ δεν αποζημιώνονται από την Πολιτεία και οι ιδιοκτήτες τους υποχρεούνται να τις ασφαλίσουν. Και αυτό πρέπει να επικοινωνηθεί.

Να τονίσω ακόμα ότι η νομοθεσία είναι αυτή που θα ενισχύσει την αξία της ιδιωτικής ασφάλισης ως έννοιας και ως πρακτικής. Χρειάζονται και άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις που θα εντάξουν την ιδιωτική ασφάλεια στην καθημερινότητα του κράτους και των πολιτών. Και να επισημάνω ότι μόνο στην Ελλάδα -ακόμα- το κράτος αναλαμβάνει μόνο του τις ζημιές που φέρνουν οι φυσικές καταστροφές, σε αντίθεση με τις άλλες χώρες όπου η ιδιωτική ασφάλιση αναλαμβάνει τον όγκο των αποζημιώσεων και συντελεί στην πλήρη αποκατάσταση των ζημιών.