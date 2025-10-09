Μετά τα SMS, που λαμβάνουμε στα κινητά μας τηλεφωνα για τον προσυμπτωματικό έλεγχο για μια σειρά καρκίνων και τα καρδιαγγειακά νοσήματα, έρχονται τα emails του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων να μάς ενημερώσουν για την υπέρτατη αλτρουιστική πράξη της δωρεάς οργάνων, ώστε να σωθούν περισσότερες ζωές μέσα από την μεταμόσχευση.



της Αλεξίας Σβώλου

Ανοίγουν βηματισμό οι μεταμοσχεύσεις στην πατρίδα μας, μετά από πολλά χρόνια κατά τα οποία ήμασταν οι ουραγοί της Ευρώπης σε αυτόν τον τόσο ζωτικό ιατρικό τομέα.

Πριν από μια 5ετία κοιτούσαμε από… απόσταση τα επιτεύγματα της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Πολωνίας και της Τσεχίας, αλλά σιγά-σιγά το κλίμα βελτιώθηκε όπως και ο ενδονοσοκομειακός συντονισμός των διαφορετικών τμημάτων μαζί με τον ΕΟΜ, με συνέπεια πλέον να καταγράφουμε το ένα ρεκόρ, μετά το άλλο. Σε μια νέα πανελλαδική εκστρατεία που υλοποιούν ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ, το μήνυμα (για τη σημασία της μεταμόσχευσης) γίνεται πιο ξεκάθαρο και η διαδικασία (για να γίνει κάποιος δότης) ακόμα πιο απλή.

