Σε υψηλό 21 ετών ανήλθε η συνολική αξία των αμοιβαίων κεφαλαίων κατά την εκπνοή του 2025.

Το ενεργητικό του κλάδου διαμορφώθηκε στο ποσό των 29,359 δισ. ευρώ, εξασφαλίζοντας μεγάλες υπεραξίες σε όσους επένδυσαν σε τίτλους αμοιβαίων κεφαλαίων.

Η τάση της αγοράς παραμένει θετική κρίνοντας από τις πρώτες ημέρες του 2026, γεγονός το οποίο προσφέρει συνεχής ευκαιρίες στις ασφαλιστικές εταιρείες να επιτύχουν νέα κέρδη από τη διαχείριση κεφαλαίων τοποθετημένα σε ανάλογους τίτλους.

Κάτι ανάλογο βεβαίως έχει φανεί και στο χρηματιστήριο, όπου επίσης οι υπεραξίες του 2025 ήταν σημαντικές, με τη χρηματιστηριακή αγορά να συνεχίζει και φέτος την ανοδική της πορεία.

Όλα αυτά σε μία περίοδο εντονότατων διεθνών γεωπολιτικών εντάσεων και κρίσεων, τις οποίες η αγορά φαίνεται να μην τις… λαμβάνει σοβαρά υπόψη της, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για ένα ενδεχόμενο ξαφνικό γύρισμα των αποδόσεων σε αρνητική τροχιά, αναφέρουν ανώτατα στελέχη της ασφαλιστικών εταιρειών, που προσθέτουν ότι η ορθολογική διασπορά του ρίσκου τόσο μεταξύ επιμέρους αγορών, αλλά και τίτλων ανά αγορά είναι αυτή που διασφαλίζει την επενδυτική υγεία των χαρτοφυλακίων που διαχειρίζεται ο κλάδος.