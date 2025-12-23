Μετά από χρόνια έρχεται η έγκριση- ορόσημο για μια από του στόματος χορηγούμενη θεραπεία για την παχυσαρκία να ανοίξει το δρόμο για την καταπολέμηση της παγκόσμιας μάστιγας των πολλών περιττών κιλών και την πρόσβαση στην θεραπεία σε περισσότερους ανθρώπους αφού αυτή θα είναι πλέον ένα χάπι την ημέρα.

της Αλεξίας Σβώλου

Επανάσταση στη μάχη με την παχυσαρκία σηματοδοτεί η έγκριση της πρώτης θεραπείας σε χάπι με χορήγηση μία φορά την ημέρα από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ. Ο FDA ενέκρινε μια μορφή χαπιού του φαρμάκου απώλειας βάρους Wegovy, σύμφωνα με τον φαρμακευτικό κολοσσό Novo Nordisk. Είναι το πρώτο χάπι του είδους του που λαμβάνει έγκριση από την ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τα φάρμακα απώλειας βάρους.

Η δανέζικη εταιρεία παρασκευής του Wegovy, Novo Nordisk, δήλωσε ότι το χάπι που λαμβάνεται μία φορά την ημέρα ήταν μια «βολική επιλογή» σε σχέση με το ενέσιμο σκεύασμα και θα παρείχε την ίδια απώλεια βάρους με την ένεση. Η επιλογή αυτή γίνεται πλέον πράξη, μετά την έγκριση του Wegovy από τον FDA ειδικά για την απώλεια βάρους.

