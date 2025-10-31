Η πορεία προς το επάγγελμα του ασφαλιστή στην Ελλάδα δεν είναι ίδια με το παρελθόν. Οι διαδικασίες πιστοποίησης και επανεκπαίδευσης έχουν μεταβληθεί ουσιαστικά οδηγώντας σε μία γενιά ασφαλιστών με υψηλή κατάρτιση και συνεχή επανεκπαίδευση. Ταυτόχρονα μέσα από ψηφιακά εργαλεία έχουν μειωθεί πλέον οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αλλά και τις επαναπιστοποιήσεις που απαιτούνται στον τομέα των ασφαλιστικών υπηρεσιών.

(To άρθρο είναι αναδημοσίευση από το περιοδικό Ασφαλιστικό Marketing, Σεπτέμβριος 2025)

Όπως εξηγεί ο Γενικός Γραμματέας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Δημήτρης Γαβαλάκης στο επιμελητήριο μπορεί ακόμα και σε μία ημέρα να εκδοθεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. “Οι διαδικασίες σήμερα είναι απλές για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές”. Στα βασικά βήματα που πρέπει να κάνει κάποιος συγκαταλέγονται η έναρξη στην εφορία, το συμβόλαιο αστικής ευθύνης, να περάσει στις εξετάσεις της ΤτΕ, καθαρό ποινικό μητρώο. Εν συνεχεία υποβάλλει στο επιμελητήριο τα δικαιολογητικά ακόμα και από απόσταση και εκδίδεται η άδειά του”.

Οι εξετάσεις για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές

Οι εξετάσεις πιστοποίησης (πρακτόρων, μεσιτών, επαγγελματικών γνώσεων βασισμένων σε ασφάλιση) διενεργούνται πλέον από την Τράπεζα της Ελλάδος σε τακτική βάση, με τυποποιημένη ύλη. Έχει θεσπιστεί υποχρεωτική ετήσια επανεκπαίδευση η οποία καταγράφεται και ελέγχεται. Οι αιτήσεις, τα προγράμματα εκπαίδευσης και η παρακολούθηση ωρών γίνονται ηλεκτρονικά, ενώ οι υποψήφιοι έχουν πρόσβαση σε περισσότερα εκπαιδευτικά εργαλεία, διαδικτυακά σεμινάρια και υλικό.

Πιο εύκολη η διαδικασία της ανανέωσης

Στις 25 Ιουλίου 2025 ψηφίστηκε στη βουλή μία σημαντική ρύθμιση που όπως μας εξηγεί ο Γενικός Γραμματέας του ΕΕΑ έρχεται ως συνέχεια μιας μεγάλης προσπάθειας από το Επιμελητήριο για την απαλλαγή της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης από κάθε γραφειοκρατία. Αυτοματοποιείται η διαδικασία αποστολής του Συμβολαίου Αστικής Ευθύνης και της Βεβαίωσης Επαναπιστοποίησης και πλέον ο κάθε ασφαλιστής απλά θα ελέγχει διαδικτυακά την ενημέρωση του μητρώου του στο Επιμελητήριο που ανήκει. Μέχρι πρόσφατα οι διαμεσολαβητές είχαν την υποχρέωση να αποστείλουν εκείνοι τα συγκεκριμένα στοιχεία και σε ένα μικρό ποσοστό λόγω αμέλειας ή λαθών βρισκόταν αντιμέτωπο με τη διαδικασία διαγραφής. Υπολογίζεται ότι στο 5-7% των διαμεσολαβητών που διαγράφονται ετησίως ένα μέρος αντιστοιχούσε σε αυτές τις περιπτώσεις.

Την τελευταία δεκαετία το επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή αλλάζει σταδιακά. Πλέον το πεδίο της κατάρτισης και τη επανεκπάιδευσης είναι δομημένο και οι υποψήφιοι ασφαλιστές καλούνται να επενδύσουν χρόνο και κόπο, έχοντας όμως στη διάθεσή τους σαφές πλαίσιο, ψηφιακά εργαλεία και οργανωμένα προγράμματα εκπαίδευσης. Η βελτίωση όλων αυτών των συνθηκών στο επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή έχουν θετικές επιπτώσεις όχι μόνο στους επαγγελματίες αλλά και στην ασφαλιστική αγορά συνολικότερα και αναμφίβολα και στους καταναλωτές μέσα από ποιοτικότερες υπηρεσίες.