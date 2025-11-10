Η ΠΟΑΔ για την Παγκόσμια Ημέρα της Ιδιωτικής Ασφάλισης εύχεται σε όλους τους Επαγγελματίες Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές της πρώτης γραμμής.

Η Ιδιωτική Ασφάλιση αποτελεί μοχλό ανάπτυξης και τονώνει την ψυχική υγεία των ανθρώπων που την επιλέγουν. Δημιουργεί ένα πιο υγιές πεδίο δράσης στους κατόχους της και προσφέρει αξιοπρέπεια και ηρεμία σε όσους την χρειαστούν .

Τα αποτελέσματα της ύπαρξης της ιδιωτικής ασφάλισης στην ζωή των Ελλήνων πολιτών τα είδαμε και τα βιώσαμε τα τελευταία χρόνια μέσω των εκατομμυρίων ευρώ που δόθηκαν ως αποζημιώσεις λόγω των φυσικών καταστροφών που έπληξαν την χώρα μας απο το σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων .

Ο θεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης που υπηρετούν χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες στην Ελλάδα είναι αδιαμφισβήτητα γρανάζι της καθημερινότητας του Έλληνα πολίτη .

Μετά τα τελευταία νομοθετήματα περί υποχρεωτικότητας ασφάλισης των Ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων το κράτος πρέπει να δώσει μεγαλύτερη προσοχή τόσο στα φορολογικά κίνητρα αλλά και σε γενναίες συνεργασίες με τις ασφαλιστικές εταιρίες ώστε ο τελικός αποδέκτης ο Έλληνας καταναλωτής να εμπιστευτεί περισσότερο την επιλογή ενος ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας και περιουσίας.

Η ΠΟΑΔ μέσω των οργάνων της και των πρωτοβάθμιων σωματείων της πανελλαδικά εύχεται να πραγματοποιηθεί πολύ σύντομα η εισαγωγή της ασφαλιστικής παιδείας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έτσι ώστε κάθε Ελληνας πολίτης να εισέρχεται στην ενήλικη ζωή γνωρίζοντας πως πρέπει να οργανώσει την σύνταξη του ,να θωρακίσει την οικογένεια του και την περιουσία του.

Η 11η Νοεμβρίου όπως κάθε χρόνο θα αποτελέσει για ακόμη μια χρονιά ημέρα ευχών και προτροπών ,αλλά ας μην μείνουμε μόνον σε αυτό ,ας απαιτήσουμε όλοι μαζί να υλοποιηθούν όσα η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να προσφέρει καινοτόμα και αποκλειστικά στον Έλληνα καταναλωτή .