Σε ανακοίνωσή της η ΠΟΑΔ αναφέρει:

“Η ΠΟΑΔ εκπροσωπώντας τον μεγαλύτερο αριθμό επαγγελματιών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών πανελλαδικά και έχοντας στους κόλπους της ανθρώπους της διαμεσολάβησης που δραστηριοποιούνταν στον Ομιλο Ασπίς Πρόνοια μπορεί να δώσει πλήρη εικόνα της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς σε σχέση με τους παθόντες του Ομίλου.

Πέρασαν 16 χρόνια ανεμπόδιστης κωλυσιεργίας από πλευράς των εμπλεκόμενων θεσμικών οργάνων και της πολιτείας ώστε να παρεμποδίζεται το έργο των ανθρώπων της διαμεσολάβησης.

Ανεφάρμοστοι νόμοι και αμφισβητούμενες αποφάσεις της εκκαθάρισης οδηγούν στην πλήρη απαξίωση του θεσμού .

Η μη εφαρμογή του Νόμου 3867/2010 (αρθ.2 παρ.5 ) για την υποστήριξη πελατών του Ομίλου που είχαν προβλήματα υγείας ,η μη εφαρμογή των διατάξεων περί αναγγελιών απαιτήσεων και η εκκωφαντική απουσία των Ασφαλιστικών Εταιρειών από τις απαιτήσεις των πελατών αποτελεί ένα εμπόδιο που θα ταλανίζει την Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά.

Η ΠΟΑΔ δηλώνει παρούσα σε κάθε απαίτηση Έλληνα καταναλωτή έναντι της εκκαθάρισης του Ομίλου Ασπίς Πρόνοια”.