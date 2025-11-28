Σε αυτό το επεισόδιο το Podcast Και Αν Συμβεί;» έχει σαν καλεσμένο τον κύριο Χρήστο Γιαννούκα, Σύμβουλο Οδικής Ασφάλειας, Εκπαιδευτή Οδήγησης & Κυκλοφοριακής Αγωγής.
Στο επεισόδιο αναλύεται:
- Τη διαχρονικά δύσκολη εικόνα της Ελλάδας στα τροχαία
- Τις επικίνδυνες οδηγικές μας συνήθειες και τα “αόρατα” λάθη που κοστίζουν ζωές
- Τον ρόλο της εκπαίδευσης, του νέου ΚΟΚ και της τεχνολογίας
- Την προστασία των ευάλωτων χρηστών: παιδιών, πεζών, ποδηλατών, ηλικιωμένων
- Την ομάδα «Όχι Άλλα Θύματα στην Άσφαλτο» και το όραμα πίσω από αυτή
Το επεισόδιο εντάσσεται στη θεματική «Και Αν Συμβεί… στο Δρόμο;», μια σειρά αφιερωμένη στην οδική ασφάλεια, τη συμπεριφορά των οδηγών και την πρόληψη, η οποία έχει ήδη καταγράψει σημαντική απήχηση σε YouTube, Spotify και social media.
Link επεισοδίου Youtube:https://youtu.be/wmzYR2DENsI
Spotify: https://shorturl.at/ZNwAf
