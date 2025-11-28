Σε αυτό το επεισόδιο το Podcast Και Αν Συμβεί;» έχει σαν καλεσμένο τον κύριο Χρήστο Γιαννούκα, Σύμβουλο Οδικής Ασφάλειας, Εκπαιδευτή Οδήγησης & Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Στο επεισόδιο αναλύεται:

Τη διαχρονικά δύσκολη εικόνα της Ελλάδας στα τροχαία

Τις επικίνδυνες οδηγικές μας συνήθειες και τα “αόρατα” λάθη που κοστίζουν ζωές

Τον ρόλο της εκπαίδευσης, του νέου ΚΟΚ και της τεχνολογίας

Την προστασία των ευάλωτων χρηστών: παιδιών, πεζών, ποδηλατών, ηλικιωμένων

Την ομάδα «Όχι Άλλα Θύματα στην Άσφαλτο» και το όραμα πίσω από αυτή

Το επεισόδιο εντάσσεται στη θεματική «Και Αν Συμβεί… στο Δρόμο;», μια σειρά αφιερωμένη στην οδική ασφάλεια, τη συμπεριφορά των οδηγών και την πρόληψη, η οποία έχει ήδη καταγράψει σημαντική απήχηση σε YouTube, Spotify και social media.

Link επεισοδίου Youtube:https://youtu.be/wmzYR2DENsI

Spotify: https://shorturl.at/ZNwAf