Δείτε το επεισόδιο της σειράς «Και Αν Συμβεί… στο Δρόμο;» με τον κ. Νίκο Γρέντζελο – Αντιπρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και εκπαιδευτή οδήγησης με πολυετή εμπειρία.



Κύρια σημεία της συζήτησης:

Η διαδικασία απόκτησης διπλώματος οδήγησης στην Ελλάδα και πώς συγκρίνεται με άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Πρόσφατα στατιστικά για τα τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα και οι συχνότεροι παράγοντες που τα προκαλούν

Ο ρόλος της τεχνολογίας στην οδική ασφάλεια: από εφαρμογές εκπαίδευσης έως συστήματα υποβοήθησης οδήγησης

Προτάσεις για ένα πιο σύγχρονο, αποτελεσματικό και βιώσιμο σύστημα εκπαίδευσης οδηγών

Μπορείτε να δείτε το επεισόδιο στο youtube εδω:https://youtu.be/cVP7Tm72v2M

Στο Spotify εδω: https://shorturl.at/bdjND

Το επεισόδιο υποστηρίζεται από τους χορηγούς του κύκλου: www.autogreeknews.gr | Safe Deal