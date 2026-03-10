Τα τραπεζικά δίκτυα και οι μη αποκλειστικοί πράκτορες αναδεικνύονται στους μεγάλους πρωταγωνιστές της διανομής το 2024. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΑΕΕ, το τοπίο της διαμεσολάβησης διαμορφώνεται από δύο ταχύτητες: την έντονη διείσδυση του bancassurance στον κλάδο Ζωής και την ακλόνητη κυριαρχία των ανεξάρτητων δικτύων στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Η κυρίαρχη τάση στα κανάλια διανομής για το 2024 διαφοροποιείται ανάλογα με τον ασφαλιστικό κλάδο, με την τραπεζική διαμεσολάβηση (bancassurance) και τα μη αποκλειστικά δίκτυα να κατέχουν τα πρωτεία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των πηγών:

Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας: Η κυρίαρχη τάση είναι η συνεργασία με τράπεζες (bancassurance) , η οποία αποτελεί το βασικό κανάλι διανομής με ποσοστό 40,7% για το 2024, σημειώνοντας άνοδο σε σχέση με το 37,5% του 2023. Ειδικά στις ατομικές ασφαλίσεις , το ποσοστό αυτό είναι ακόμα υψηλότερο, φτάνοντας το 48,9% .

Η κυρίαρχη τάση είναι η , η οποία αποτελεί το βασικό κανάλι διανομής με ποσοστό για το 2024, σημειώνοντας άνοδο σε σχέση με το 37,5% του 2023. Ειδικά στις , το ποσοστό αυτό είναι ακόμα υψηλότερο, φτάνοντας το . Ασφαλίσεις κατά Ζημιών: Εδώ κυριαρχούν τα Δίκτυα & Πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας , τα οποία συγκεντρώνουν το 56,7% της συνολικής παραγωγής. Το κανάλι αυτό υπερισχύει στην πλειονότητα των επιμέρους κλάδων, όπως: Ασφαλίσεις Αυτοκινήτων: 66,2%. Νομική Προστασία: 66,7%. Μεταφερόμενα Εμπορεύματα: 60,8%. Τεχνικές Ασφαλίσεις: 54,3%. Επαγγελματική Ευθύνη: 53,1%.

Εδώ κυριαρχούν τα , τα οποία συγκεντρώνουν το της συνολικής παραγωγής. Το κανάλι αυτό υπερισχύει στην πλειονότητα των επιμέρους κλάδων, όπως:

Αξιοσημείωτες εξαιρέσεις και τάσεις: