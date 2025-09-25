Η ΕΣΑΠΕ www.esape.gr , στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της, με την GAMA Global Hellas-Cyprus www.gamahellas.com , συνεχίζουν να συνεισφέρουν στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση μέσω των εκπαιδευτικών τους συνεδρίων, από το 2013 έως το 2025, με Διεθνείς Ομιλητές (υπό την αιγίδα της GAMA Global www.gamaglobal.org ).

Κορυφαίοι Ομιλητές από την Παγκόσμια Ασφαλιστική Βιομηχανία θα βρεθούν στο εκπαιδευτικό συνέδριο “The New Era of Leadership” την Τετάρτη 1 η Οκτωβρίου 2025, ώρες 11:00-17:00, στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη.

Βασικοί ομιλητές του συνεδρίου θα είναι:

η Bonnie Godsman, President & CEO – GAMA Global

ο Ed Deutschlander, CEO – North Star Resource Group

ο κ. Κωνσταντίνος Κίντζιος, Business Mentor | Leadership Coach | Public Speaker

ο κ. Στέλιος Μαλακόπουλος, Παραολυμπιονίκης – Αθλητής Στίβου | Public & Motivational Speaker | Executive Coach & Mentoring

ο κ. Θοδωρής Σπηλιώτης, Author – Founder of the Athonian Management

Πάνελ Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών

Πάνελ Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων

Διεθνείςβραβεύσειςαπό GAMA Global γιαπρώτηφοράστηνΕλλάδα – Κύπρο

Το συνέδριο τελείται υπό την αιγίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ).

Το συνέδριο πραγματοποιείται με την πολύτιμη στήριξη Ασφαλιστικών Εταιρειών – Χορηγών.

GOLD SPONSORS οι εταιρείες: ERB CYPRIALIFE, Eurolife, EUROLIFE FFH, & NN Hellas.

SILVER SPONSORS οι εταιρείες: INTERAMERICAN & ΕΘΝΙΚΗ Ασφαλιστική.

BRONZE SPONSORS οι εταιρείες: Grawe Insurance Company (Cyprus) Ltd & ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική.

Χορηγοί επικοινωνίας:

Cyprus Insurance News / Insurance daily / Insurance world

