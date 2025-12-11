Η Air France και η Airbus συγκρούστηκαν στο Εφετείο του Παρισιού για τις ευθύνες γύρω από τη συντριβή της πτήσης AF447 το 2009, στην οποία σκοτώθηκαν 228 άνθρωποι. Δεκαέξι χρόνια μετά συνεχίζεται μία δικαστική διαμάχη για τις ευθύνες.

Η δίκη ολοκληρώθηκε με αιχμηρές τελικές αγορεύσεις, καθώς οι εισαγγελείς ζήτησαν το μέγιστο πρόστιμο των 225.000 ευρώ για καθεμία από τις εταιρείες, κατηγορώντας τες για αμέλεια.

Η Air France υποστήριξε ότι οι πιλότοι ήταν επαρκώς εκπαιδευμένοι και ότι δεν ευθύνονται για το δυστύχημα, ενώ η Airbus τόνισε πως το πλήρωμα δεν ακολούθησε τις διαδικασίες όταν πάγωσαν κρίσιμοι αισθητήρες ταχύτητας. Το ζήτημα των προβληματικών αισθητήρων και οι ελλείψεις στην εκπαίδευση τέθηκαν στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Οι συγγενείς των θυμάτων χαρακτήρισαν την αγόρευση της εισαγγελίας «λυτρωτική», μετά από 16 χρόνια δικαστικών αγώνων. Το Εφετείο αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή του σε μερικούς μήνες, με νέες εφέσεις να θεωρούνται πιθανές.