Σε τέσσερις παραμέτρους θα βασίζεται ο υπολογισμός του Ετήσιου Δείκτη Αναπροσαρμογής των ασφαλίσεων υγείας (ΕΔΑ), ο οποίος θα ισχύει μόνο για τα ισόβια προγράμματα, θα εφαρμοστεί από 1η Ιανουαρίου 2026, θα έχει ετήσια διάρκεια και δεν θα λειτουργεί ως πλαφόν.

Σύμφωνα με την απόφαση που εξέδωσαν τα συναρμόδια υπουργεία, η ΕΛΣΤΑΤ προκειμένου να καθορίζει τον Δείκτη, θα πρέπει να λαμβάνει συγκεκριμένα στοιχεία από τις ασφαλιστικές εταιρείες έως τις 15 Ιουλίου κάθε έτους, ενώ ο μηχανισμός της θα ανακοινώνει τον Δείκτη κάθε 15 Δεκεμβρίου και θα βασίζεται στις εξής παραμέτρους:

– Στις ημερομηνίες αναγγελίας των ασφαλιστικών περιπτώσεων για τις οποίες καταβλήθηκε αποζημίωση.

– Στα όρια κάλυψης που προβλέπονται από τα προγράμματα ασφάλισης, όπως και τα ποσά ενδεχόμενης συμμετοχής του ασφαλισμένου στο συνολικό κόστος.

– Στα συνολικά ποσά που καταβλήθηκαν από την συνεισφέρουσα επιχείρηση για κάθε περίπτωση αποζημίωσης.

– Στα ποσά που οφείλονται αλλά δεν έχουν ακόμη καταβληθεί (εκκρεμείς αποζημιώσεις) για κάθε περίπτωση αποζημίωσης.

Ως δαπάνες νοσηλείας θα ορίζονται οι αποζημιώσεις που καταβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρίες, εξαιρουμένων των επιδοματικών αποζημιώσεων, στο πλαίσιο ατομικών συμβάσεων ασφάλισης υγείας, μακροχρόνιων και ετησίως ανανεούμενων, για πραγματοποιηθέντα έξοδα νοσηλείας που αφορούν σε ιατρικές υπηρεσίες σχετιζόμενες με τη νοσηλεία σε ιδιωτικά θεραπευτικά ιδρύματα (νοσοκομεία, κλινικές ή άλλα θεραπευτικά ιδρύματα).

Ειδικότερα, θα περιλαμβάνουν τα έξοδα για κάθε είδους ιατρικές αμοιβές (χειρουργών, βοηθών χειρουργών, αναισθησιολόγων, εντατικολόγων, παθολόγων, ορθοπαιδικών και κάθε ιατρικής ειδικότητας, που παρείχε υπηρεσίες στο πλαίσιο της κάθε νοσηλείας), νοσήλιο (δωμάτιο και τροφή, ΜΕΘ, ΜΑΦ), έξοδα χειρουργείου, έξοδα αναισθησίας, έξοδα αποκλειστικής νοσοκόμου, υγειονομικό υλικό , ειδικά υλικά, έξοδα χρήσης ιατρικών συσκευών (πχ robot), έξοδα ασθενοφόρου, εξετάσεις κάθε είδους (πχ απεικονιστικές, ενδοσκοπικές, αιματολογικές, βιοχημικές, ιστοπαθολογικές κλπ), φάρμακα.

Επίσης, η διαχείριση των «δεδομένων εισόδου» θα διέπεται από τις εξής απαιτήσεις:

α) Τα δεδομένα εισόδου θα πρέπει να είναι επαρκή, πλήρη και κατάλληλα ώστε να αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια και αξιοπιστία το συνολικό κόστος των αποζημιώσεων για έξοδα νοσηλείας από μακροχρόνιες και ετησίως ανανεούμενες συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και τις μεταβολές αυτού.

β) Τα δεδομένα εισόδου θα πρέπει να είναι επαληθεύσιμα και να είναι δυνατή η διασταύρωσή τους με τα επίσημα μητρώα ασφαλιστηρίων, ζημιών που έχουν πληρωθεί και εκκρεμών ζημιών των επιχειρήσεων που συνεισφέρουν τα δεδομένα εισόδου.