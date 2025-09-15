Οι ασφαλιστικές εταιρείες κατέβαλαν πέρυσι ποσό-ρεκόρ 585 εκατ. λιρών για ζημιές σε κατοικίες και περιουσίες που σχετίζονται με τον καιρό στη Βρετανία, μετά τις βροχοπτώσεις και τις καταιγίδες-ρεκόρ που έπληξαν τη χώρα.

Τα στοιχεία της Ένωσης Βρετανικών Ασφαλιστικών Εταιρειών (ABI) δείχνουν ότι οι απαιτήσεις αποζημίωσης για ζημιές σε κατοικίες από θυελλώδεις ανέμους, πλημμύρες και παγωμένους σωλήνες το 2024 ξεπέρασαν το προηγούμενο ρεκόρ του 2022, για τους ίδιους τύπους ζημιών, κατά 77 εκατ. λίρες. Το ποσό είναι κατά 127 εκατ. λίρες υψηλότερο από τις πληρωμές για ζημιές που σχετίζονται με τον καιρό το 2023.

Οι ασφαλιστικές αποδίδουν τις πληρωμές-ρεκόρ στη «σημαντική και συνεχή κακοκαιρία». Η σεζόν καταιγίδων 2023-24 περιλάμβανε 12 ονομασμένες καταιγίδες – τις περισσότερες από το 2015-16.

Η απορρύθμιση του κλίματος έχει καταστήσει τις πρόσφατες καταιγίδες συχνότερες και εντονότερες, σύμφωνα με ανάλυση της βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Met Office). Τα ασφάλιστρα αυξάνονται παγκοσμίως σε περιοχές που είναι πιο εκτεθειμένες στον αυξημένο κίνδυνο ισχυρών τυφώνων, πλημμυρών, πυρκαγιών και άλλων ακραίων φαινομένων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η μέση ετήσια τιμή για συνδυασμένη ασφάλιση κτιρίου και περιεχομένου το 2024 αυξήθηκε κατά 55 λίρες (16%), στα 395 λίρες, σε σύγκριση με το 2023.

Τα στοιχεία αυτά έρχονται μετά από ανάλυση του Guardian, σύμφωνα με την οποία πάνω από 100.000 νέες κατοικίες θα ανεγερθούν στις ζώνες υψηλότερου κινδύνου πλημμύρας στην Αγγλία μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Οι ασφαλιστικές έχουν προτείνει, όπου είναι δυνατόν, να αποφεύγεται η δόμηση σε περιοχές επιρρεπείς σε κλιματικό κίνδυνο.

Ο Mark Shepherd, επικεφαλής πολιτικής γενικών ασφαλίσεων στην ABI, δήλωσε: «Τα πιο πρόσφατα δεδομένα μας αποτελούν μια ωμή υπενθύμιση της καταστροφικής ζημιάς που μπορεί να προκαλέσει η κακοκαιρία στα σπίτια και τις επιχειρήσεις των πολιτών.

»Οι ασφαλιστές είναι πάντοτε σε ετοιμότητα για τέτοια γεγονότα – όμως η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη από τη θεραπεία. Γι’ αυτό εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε ότι τα μέτρα κλιματικής ανθεκτικότητας πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη σε όλες τις πολεοδομικές αποφάσεις και τους κανονισμούς δόμησης, ώστε τα ακίνητα να είναι κατάλληλα για το μέλλον και να μην χτίζονται σε περιοχές επιρρεπείς σε κλιματικό κίνδυνο. Έχουμε επίσης εδώ και καιρό τονίσει την ανάγκη για περαιτέρω επενδύσεις της κυβέρνησης στην αντιπλημμυρική προστασία και τη συντήρησή της, καθώς και για άμεση δράση στην αντιμετώπιση των πλημμυρών από επιφανειακά νερά.»

Η βρετανική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί πρόσφατα να αυξήσει τις δαπάνες για αντιπλημμυρική προστασία σε 2,65 δισ. λίρες τα επόμενα δύο χρόνια, όμως η ABI ζητά πιο εγγυημένες δαπάνες. Οι ασφαλιστικές θέλουν η κυβέρνηση να υποσχεθεί τουλάχιστον 1 δισ. λίρες ετησίως για αντιπλημμυρικά από το 2026 και μετά. Υποστηρίζουν ότι αυτό εξοικονομεί χρήματα, καθώς έρευνα έχει δείξει ότι για κάθε 1 λίρα που δαπανάται στη συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων, εξοικονομούνται 7 λίρες σε κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Πλήγμα δέχθηκαν και οι επιχειρήσεις από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ασφαλιστικές κατέβαλαν 102 εκατ. λίρες σε επιχειρήσεις για ζημιές που σχετίζονται με τον καιρό και για διακοπή δραστηριότητας κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Πρόκειται για αύξηση 7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 16% σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο (Q4) του 2023.

Πηγή: The Guardian