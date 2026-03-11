Για τον ερχόμενο Αύγουστο έχει προγραμματίσει Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του τις επόμενες διασταυρώσεις προς εντοπισμό νέων ανασφάλιστων οχημάτων.

Αυτό αναφέρουν πηγές του ID, σύμφωνα με τις οποίες δεν αποκλείεται στο ενδιάμεσο να υπάρξει και κάποιος αιφνιδιαστικός έλεγχος ώστε οι ανασφάλιστοι οδηγεί να αφυπνιστούν ταχύτερα και να ασφαλίσουν τα οχήματά τους.

Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, των διασταυρώσεων ακολουθεί πρώτα και κύρια η ενημέρωση του ανασφάλιστου ώστε να καλυφθεί έναντι του νόμου και εφόσον δεν ανταποκριθεί τότε επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν εντοπιστεί 125.051 ανασφάλιστα οχήματα, εκ των οποίων τα 116.687 αφορούν φυσικά πρόσωπα και τα υπόλοιπα νομικά.

Σημειώνεται, τέλος, πως η παρανομούντες ενημερώνονται σχετικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου μέσω e-mail, SMS ή και απλού ταχυδρομείου -ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία που υπάρχουν στο κρατικό σύστημα. Πάντως όσοι εκ των πολιτών έχουν σπεύσει να καταχωρήσουν στοιχεία επικοινωνίας του στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας λαμβάνουν τα μηνύματα αυτά μόνο με SMS και e-mail, ενώ οι υπόλοιποι λαμβάνουν ηλεκτρονικά μηνύματα από την ΑΑΔΕ.