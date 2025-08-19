Η Στερεά Ελλάδα, το Νότιο Αιγαίο και η Πελοπόννησος είναι οι τρεις περιφέρειες της χώρας που καταγράφουν τις μεγαλύτερες αρνητικές πρωτιές σε νεκρούς, βαριά και ελαφρά τραυματίες από τροχαία ατυχήματα. Πρόκειται ουσιαστικά για τις περιοχές αυτές όπου η στατιστική μέτρηση διαμορφώνει τα υψηλότερα σε αριθμό περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους και στις οποίες εντοπίζονται οι πιο επικίνδυνοι οδηγοί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το πρώτο πεντάμηνο του 2025, οι περισσότεροι νεκροί από τροχαία ατυχήματα καταγράφηκαν στην Πελοπόννησο, εν συνεχεία στο Νότιο Αιγαίο και τρίτη σειρά ήταν η Στερεά Ελλάδα.

Σε βαριά τραυματίες την πρωτιά έχει το Νότιο Αιγαίο και ακολουθούν η Στερεά Ελλάδα και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Τέλος, στους ελαφρά τραυματίες πρώτη εμφανίζεται η Αττική, δεύτερη η Κεντρική Μακεδονία και στην τρίτη θέση βρίσκονται Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα με περίπου ίδιο αριθμό τραυματιών.