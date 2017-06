Η Prime ασφαλιστικός χορηγός του 2ου Lighting Up Athens

data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false">

Η Prime Insurance, στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας επενδύει διαρκώς στην άθληση και την υγιή διαβίωση υποστηρίζοντας αθλητικές εκδηλώσεις μαζικής συμμετοχής. Χτίζοντας πάνω στη συνεργασία της με την εταιρεία All About Running (διοργανώτρια εταιρεία του φετινού αγώνα), η Prime Insurance υποστήριξε το φετινό Lighting Up Athens την Κυριακή 28/5, ένα μοναδικό νυχτερινό αγώνα δρόμου στο κέντρο της Αθήνας, με αφετηρία και τερματισμό το Καλλιμάρμαρο Στάδιο!

Προσφέροντας την κάλυψη προσωπικού ατυχήματος σε περισσότερους από 4.100 συμμετέχοντες δρομείς, οι οποίοι φώτισαν με φακούς κεφαλής το κέντρο της Αθήνας, η Prime Insurance μετέφερε το μήνυμα για διάδοση των μαζικών τρόπων άθλησης και υγιούς διαβίωσης και συνέδεσε την παρουσία της με την ευγενή άμιλλα και τα ιδεώδη του αθλητισμού. Μοναδική υπόσχεση της Prime Insurance η διαρκής υποστήριξη αντίστοιχων δράσεων που όχι μόνο ενισχύουν το προφίλ και την αναγνωρισιμότητά της, αλλά και συμβάλλουν στη μεγέθυνση της τάσης για Υγεία και Ποιότητα Ζωής για Όλους.